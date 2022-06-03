اتحاد كتاب مصر يفتح تحقيقا بشأن واقعة الإساءة لأم كلثوم

أصدرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بيانًا بشأن واقعة إساءة الشاعر ناصر دويدار، عضو مجلس إدارة النقابة، لكوكب الشرق أم كلثوم، والشاعر الكبير أحمد رامى.

اتحاد كتاب مصر

وجاء فى البيان الصادر عن النقابة: "تابعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ما تناولته الصحف ووسائل الإعلام، حول ما تردد عن وجود بعض التجاوزات اللفظية، والإساءة التي صدرت عن أحد أعضاء النقابة، وكان مشاركا في ندوة تتبع إحدى لجان النقابة، ضد رمز من رموز مصر الغنائية، وهي السيدة أم كلثوم، والشاعر أحمد رامي".

وأضاف البيان: "وإذ تقدر النقابة تلك الغضبة، وتؤكد على أن نقابة اتحاد الكتاب طوال مسيرتها تحترم كافة الرموز سواء السياسية أو الثقافية أو الفنية أو الأدبية وأن ما تردد هو محض رأي ينسب لقائله، ولا يمثل النقابة من قريب أو بعيد وأن نهج النقابة الدائم نبذ التطاول وأن يلتزم النقد المعايير الموضوعية وعدم الخوض في الأمور الشخصية وقد أصدرت النقابة ميثاق الشرف الأخلاقي لأعضائها".

وتابعت النقابة في بيانها: "وفور علم الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالواقعة، فقد قرر إحالة الموضوع برمته للتحقيق العاجل، وتشكيل لجنة لدراسة الواقعة المنسوبة لعضو النقابة، كما قرر استدعاء رئيس اللجنة المسؤولة عن الندوة، والاستماع لشهادته حتى يتسنى اتخاذ القرار المناسب إذا ثبت على العضو مخالفته ميثاق شرف النقابة، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منه بكل شفافية أمام الرأي العام، وتهيب النقابة العامة للكتاب بجميع وسائل الإعلام المحترمة التوقف حتى انتهاء التحقيق وإعلان نتائجه".

المو سيقيين

جاء نص البيان كالاتي : مصرُ حاضرةٌ في الزمان، وراسخةٌ كالطودِ في المكان ، ومهما حاول الطامعين والطامحين لتصغيرها فإنها تعلو ولا تُهان ، وحين يتطاول علي رموزها ومحاولة النيل من تاريخها كل صغير وممول فإن كيده في نحره ولن ينال غير الخسران".

واضاف البيان : نقابة المهن الموسيقية لكونها القلعة التي يحتمي ببرجها التراث الفني والثقافي من كل متطاول وعابث ومتآمر فأنها تقف لهؤلاء بالمرصاد وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية مثل كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر علي قلب رجل واحد لسماع شدوها الذي يأسر القلوب والألباب وتدين أي تطاول علي شعراء مصر الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعآ وصاروا من علامات ثقافتها ونهضتها ومنهم الشاعر الفذ أحمد رامي وأمير الشعراء أحمد شوقي والشاعر أحمد شقيق كامل والشاعر عبدالوهاب محمد وغيرهم ممن تغنوا في حب مصر وأمجادها " .

واضاف البيان : تحذر نقابة المهن الموسيقية كل صغير ومتجاوز وممول من التطاول في حق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب وتؤكد علي الشعبين المصري والعربي أن الهجمة الشرسة علي الفن والثقافة المصرية ورموزها هو أمر ممنهج لتصغير دور الفن المصري حتي يسهل غزو ماضينا وتراثنا لترسيخ ثقافة وفن لايحمل سمات وأخلاق مصرية وعربية عريقه

تحيا مصر ثقافة وفن وحضارة وقيم أخلاقيه باقية رغم كيد الكائدين وحقد الحاقديين ، نقيب المهن الموسيقية ..الفنان هاني شاكر".