بدون مكياج.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في إطلالة صباحية.. فيديو

نشرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل فيديو جديد لها، عبر خاصيه “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت هاندا أرتشيل في الفيديو بإطلالة صباحية بسيطة، دون وضع مكياج علي وجهها، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وأكدت الممثلة التركية ​هاندا أرتشيل​، انفصالها عن الممثل التركي ​كرم بورسين​، وذلك بالتزامن مع انتشار نبأ ارتباطها برجل أعمال تركي.

كما ألغت هاندا أرتشيل متابعتها لكرم بورسين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وقامت بحذف بعض الصور التي تجمعها بكرم، ليقوم كرم بعد ذلك بحذف الصورة التي جمعتهما معًا من جزر المالديف.

وجاء الانفصال بسبب رفض هاندا أرتشيل تمثيل دور البطولة مع كرم بورسين في المسلسل الجديد، "بيني وبين العالم" قائلة انها لا تقدّم مشاهد حميمة وتتحفظ بذلك، مع موافقة زميلتها الممثلة التركية، ديميت أوزديمير على الدور و تأدية هذا المشهد مع كرم.