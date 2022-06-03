أطعمة تساعد على تجنب زيادة الوزن في سن اليأس.. تعرفي عليها

سن اليأس هو الوقت الذي يشير إلى نهاية الدورة الشهرية للمرأة، إنها عملية بيولوجية طبيعية تحدث عادة عندما تكون النساء في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر، قد تؤدي الأعراض الجسدية المصاحبة لانقطاع الطمث ، مثل الهبات الساخنة ، بالإضافة إلى الأعراض العاطفية إلى تعطيل النوم أو خفض الطاقة أو التأثير على الصحة العاطفية، بصرف النظر عن هذا غالبًا ما تخشى العديد من النساء انقطاع الطمث لأنه غالبًا ما يؤدي إلى زيادة الوزن ، خاصة حول منطقة الوسط.



لماذا تحدث زيادة الوزن أثناء انقطاع الطمث؟



يكاد يكون اكتساب الوزن في منتصف الجسم شائعًا بين النساء في فترة انقطاع الطمث، في المتوسط ، تزن المرأة 2-3 كجم أثناء انقطاع الطمث. ومع ذلك ، فإن زيادة الوزن ستختلف من شخص لآخر، ينتج الجسم هرمونات أقل أثناء انقطاع الطمث ، وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين يعني أن الجسم يخزن المزيد من الدهون ويعيد توزيعها بشكل مختلف، بشكل أساسي حول منطقة المعدة، تتناقص كتلة العضلات أيضًا مع التقدم في العمر ، وهذا هو سبب زيادة الوزن لدى العديد من النساء مع تقدمهن في العمر وأثناء انقطاع الطمث.

دراسة صحة المرأة عبر الأمة (SWAN) هي دراسة رصدية كبيرة تابعت النساء في منتصف العمر طوال فترة انقطاع الطمث خلال الدراسة ، اكتسبت النساء دهون البطن وفقدن كتلة العضلات، عامل آخر يساهم في زيادة الوزن في فترة ما حول انقطاع الطمث قد يكون زيادة الشهية وتناول السعرات الحرارية التي تحدث استجابة للتغيرات الهرمونية.



النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يتجنب زيادة الوزن



إن بذل مجهود واعي لزيادة بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في تجنب اكتساب تلك الكيلوجرامات الإضافية غير المرغوب فيها، يتضمن ذلك زيادة تناولك للكربوهيدرات غير النشوية والدهون الصحية والماء وشاي الأعشاب، الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف مفيدة أيضًا، حاول تضمين المزيد من الخضار في نظامك الغذائي، اختر المزيد من الفاكهة والحبوب الكاملة ، خاصة تلك الأقل معالجة وتحتوي على ألياف أكثر، البقوليات والمكسرات وفول الصويا والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم خيارات جيدة.

اللحوم مثل اللحوم الحمراء أو الدجاج يجب أن تؤكل بكميات محدودة، استبدل الزبدة بالزيوت ، مثل الزيتون أو الزيت النباتي ، بكميات خاضعة للرقابة، تحقق من استهلاكك للمشروبات المحلاة بالسكر ، مثل المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة والمياه المنكهة والقهوة والشاي المحلى، الأطعمة الأخرى التي تساهم في زيادة السكر الغذائي تشمل البسكويت والفطائر والكعك والدونات والآيس كريم والحلوى، قلل من تناول الكحول، تضيف المشروبات الكحولية سعرات حرارية زائدة إلى نظامك الغذائي وتزيد من خطر زيادة الوزن.

الأهم من ذلك ، التركيز على تناول طعام حقيقي ، وليس معالج في حين أن هناك العديد من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن التي يتم تسويقها من أجل النساء في سن اليأس والنتائج الواعدة السريعة ، يحذر الخبراء من أنه بينما تكون "جذابة" ، إلا أنها ليست "قائمة على الأدلة"

القلق من زيادة الوزن

انقطاع الطمث هو أمر تمر به كل امرأة مع تقدمهن في السن ، ويلجأ الكثيرون إلى Google للطمأنة وتقديم المشورة حول كيفية تجنب زيادة الوزن خلال هذا الوقت. ارتفع هذا البحث المحدد خلال العام الماضي، وجدت البيانات التي تم جمعها بواسطة Stella ، وهو تطبيق لتخفيف انقطاع الطمث ، أن هناك 1720 عملية بحث في الأشهر الـ 12 الماضية حول زيادة الوزن في فترة انقطاع الطمث.

بصرف النظر عن المظهر ، يمكن أن يكون لزيادة الوزن بعد انقطاع الطمث آثار خطيرة على صحتك، الوزن الزائد ، خاصةً حول منطقة الوسط ، من خطر الإصابة بمشكلات في التنفس وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2. يزيد الوزن الزائد أيضًا من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان ، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون وسرطان بطانة الرحم.



المصدر:timesofindia