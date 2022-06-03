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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

توسعات في المصانع والطرازات.. حزمة استثمارية بـ 3.7 مليار  لـ فورد موتورز.. صور وفيديو

خطة فورد التوسعية
خطة فورد التوسعية

أعلنت شركة  فورد موتورز  عن حزمة استثمارية جديدة من 3.7 مليار دولار مخصصة للتصنيع في الولايات المتحدة، وسيذهب جزء من هذه  الأموال لبناء الجيل السابع من "فورد موستنج" وأحدث نسخة من فورد رينجر، ستنتج شركة صناعة السيارات أيضًا سيارة تجارية كهربائية في منشأة ولاية أوهايو.

خطة فورد التوسعية

تقوم الشركة ببناء فورد موستنج الجيل السابع في مصنع تجميع Flat Rock ، و رينجر في مصنع تجميع ولاية ميتشيجان ، وهذا كله جزءًا من استثمار بقيمة 2 مليار دولار في مصانع أمريكا التي ستضيف 3200 وظيفة جديدة للعاملين في القطاع، ستخصص الأموال أيضًا لزيادة إنتاج شاحنة البيك أب فورد لايتنينج F-150 الكهربائية لتصل إلى 150 ألف نموذج سنويًا في منشأة Rouge للمركبات الكهربائية.

خطة فورد التوسعية

تنوي فورد أيضا تقديم هدية خاصة بمحبي المهر الجامح "موستنج" من خلال الجيل السابع، نرى أن الإعلان التشويقي لفورد موستنج الجديدة يظهر حرف الـ "O" في كلمة "الجيل" على شكل ناقل حركة يدوي، وهو ما ستقدم الشركة مع نمط علبة التروس اليدوية من 6 سرعات مما يشير بقوة إلى أن سيارة المهر الجديدة لا تزال متوفرة بتصميم ثلاثي الدواسات.

خطة فورد التوسعية

يتناسب هذا مع تصريح سابق من "علي جمول "، مدير برنامج المركبات في شركة "فورد برفورمانس" الرياضية، قال في وقت سابق من هذا العام: "علبة التروس اليدوية لن تستمر للأبد، ولكن من الواضح أنه سيكون هناك المزيد من التحول الكهربائي خلال الفترة القادمة، وعلب التروس اليدوية لن تكون موجودة في المستقبل".

خطة فورد التوسعية

وفقًا لأحدث الشائعات المتداولة، ستظهر فورد موستنج الجديدة لأول مرة في 17 أبريل 2023 وستطرح للبيع في وقت لاحق من ذلك العام كموديل عام 2024. وبحسب ما ورد ستستمر محركات EcoBoost و Coyote V8 الحالية في تشغيل السيارة عند الإطلاق، وتشير الشائعات المتداولة أن المتغير الهايبرد سيظهر في وقت لاحق.

ستستثمر شركة فورد 1.5 مليار دولار في ولاية أوهايو ، لبناء مركبات تجارية كهربائية جديدة اعتبارًا من منتصف العقد الحالي، ستذهب الأموال لتوسيع مصنع تجميع أوهايو لإنتاج الـ EV. وكل هذه التوسعات ستضيف  1800 وظيفة نقابية هناك. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تقسيم 100 مليون دولار بين محطتي Lima Engine و Sharonville لإجراء تحسينات غير محددة.

سيتلقى مصنع التجميع في كنساس سيتي في ولاية ميسوري استثمارًا بقيمة 95 مليون دولار لزيادة إنتاج الشاحنة التجارية Transit و E-Transit الكهربائية. وهذا سيخلق 1100 فرصة عمل نقابية مع إضافة دورية ثالثة في المصنع.

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