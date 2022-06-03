خطبة الجمعة اليوم.. الأزهر: شأن المسلم التسابق في الخيرات والتنافس في قضاء الحاجات.. وزير الأوقاف: من رحمة الله بنا أن فتح أبوابا كثيرة للعمل الصالح

خطبة الجمعة اليوم

العواري يلقي خطبة الجمعة من الجامع الأزهر ويؤكد:

شأن المسلم التسابق في الخيرات والتنافس في قضاء الحاجات

الله اختص بعض عباده لمنافع الناس فاكسوا العرايا واطعموا الجوعى

وزير الأوقاف: من رحمة الله بنا أن فتح أبوابا كثيرة للعمل الصالح



ألقى الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر بالقاهرة، خطبة الجمعة من الجامع الأزهر ، كما ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، عن سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية.

وقال الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن الإنسان مدني بطبعه ، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ويؤلف، فما استحق الحياة من وجد لنفسه، إنما الذي يستحقها من كان إيجابيا متفاعلا في المجتمع الذي يعيش فيه.



وأضاف العواري، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن الله تعالى في كتابه العزيز "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" كما قال النبي في الحديث الشريف "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى".



وأشار إلى أن هذا شأن المسلم الذي يسلك طريق الصالحين، ممن منحهم الله تعالى قلوبا نقية يشعرون بها إلى حاجة إخوانهم في المجتمع الذي يعيشون فيه، فتراهم يتسابقون في الخيرات، ويتنافسون في قضاء الحاجات، وبفعلهم يتحقق التكافل الذي ينشده المجتمع المسلم حينما يشعر الغني بحاجة الفقير، ويشعر القوي بحاجة الضعيف.

كما ورد في الحديث الشريف “أحب العباد إلى الله تعالى أنفعهم لعياله” بدليل خبر أبي يعلى رحمه الله: “الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله” وأخبر الطبراني رحمه الله: “أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس”.

قال الدكتور عبدالفتاح العواري، من علماء الأزهر الشريف، إن لله عباد اختصهم بالنعم، كالخير والود والتراحم، فيعم السلام، فلا نرى في المتجمع لصوصية، أو سراقا، أو حاقدين.

وتابع خلال خطبة الجمعة الأولى من شهر ذي القعدة من رحاب الجامع الأزهر الشريف: “يبشركم رسول الله يا من تقضون حاجة المحاويج وتعاونون مؤسسات الدولة بقوله إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع الناس لا ليكتنزوها، ولا يدخروها في البنوك، دون أن يخرجوا حقوق الفقراء منها، داعيا إلى أن يتعاون المجتمع في كساء العرايا وإطعام المساكين وسد حاجة المحتاجين”.

من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه من رحمة الله تعالى بنا أن فتح أبواب العمل الصالح، قدر وسعك وإمكانياتك، لافتاً إلى أن من الهدي النبوي في الخير على كثرته التهليل والتسبيح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتابع وزير الأوقاف خلال خطبة اليوم "سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية"، بداية من الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عماد الدين، حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاظ عليها في أوقاتها حتى لا يبقى للمرء من ذنوبه شيء.

وأشار إلى أن الحج وهو الركن الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث رجع كيوم ولدته أمه.