محاضر وقضايا ومنشورات .. نجوم في ساحات المحاكم | فيديو جراف

يتابع عدد كبير من الناس مؤخراً قضية الثنائي الهوليوودي الشهير جوني ديب وآمبر هيرد، كواحدة من أهم القضايا الزوجية في الوسط الفني عبر التاريخ، وهذا بعد جلسات امتدت لأكثر من شهر وسط صخب عالمي إعلامي وإثارة غير مفتعلة ما بين مؤيدي الطرفين، وصراعات قانوني محتدم أمام هيئة المحلفين.

بدأت حكاية الثنائي الشهير منذ البداية، عندما جمعت جوني ديب وآمبر هيرد علاقة عمل من خلال فيلم The Rum Diary واللي بدأ تصويره عام 2009 وفيه التقى الثنائي وجمعت بينهم الصداقة وبعدها علاقة حب انتهت بالارتباط بعد مواعدات كثيرة في 2012.

وأنهى جوني ديب بسبب هذه القصة علاقتة السابقة والتي استمرت لمدة 14 عام مع حبيبته السابقة ووالدة أبناءه فانيسا باراديس.

وعلى الرغم من تحذيرات الكثيرين لجوني ديب من سمعة آمبر هيرد المعروف عنها العنف في علاقات سابقة، لكن قرصان هولويود لم يستمع إلا لصوت قلبه وتمسك بآمبر هيرد، واعلن الزواج بها عام 2015.

ولكن للأسف سرعان ما ظهرت آمبر هيرد بصورة مشوهة لجمالها الساحر وكدمات بالوجه، فاجأت الجميع باعلان تعرضها للضرب على يد زوجها جوني ديب، واستطاعت كسب التعاطف العالمي.

لمتابعة المزيد من التفاصيل حول هذه القضية وغيرها من قضايا الفنانين، يرجى مشاهدة الڤيديو التالي:

https://m.youtube.com/watch?v=XggoQhkRCn4&feature=youtu.be