عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

محاضر وقضايا ومنشورات .. نجوم في ساحات المحاكم | فيديو جراف

محاضر وقضايا ومنشورات
محاضر وقضايا ومنشورات .. نجوم في ساحات المحاكم

يتابع عدد كبير من الناس مؤخراً قضية الثنائي الهوليوودي الشهير جوني ديب وآمبر هيرد، كواحدة من أهم القضايا الزوجية في الوسط الفني عبر التاريخ، وهذا بعد جلسات امتدت لأكثر من شهر وسط صخب عالمي إعلامي وإثارة غير مفتعلة ما بين مؤيدي الطرفين، وصراعات قانوني محتدم أمام هيئة المحلفين. 

بدأت  حكاية الثنائي الشهير منذ البداية، عندما جمعت جوني ديب وآمبر هيرد علاقة عمل من خلال فيلم The Rum Diary واللي بدأ تصويره عام 2009 وفيه التقى الثنائي وجمعت بينهم الصداقة وبعدها علاقة حب انتهت بالارتباط بعد مواعدات كثيرة في 2012.

 وأنهى جوني ديب بسبب هذه القصة علاقتة السابقة والتي استمرت لمدة 14 عام مع حبيبته السابقة ووالدة أبناءه فانيسا باراديس. 

وعلى الرغم من تحذيرات الكثيرين لجوني ديب من سمعة آمبر هيرد المعروف عنها العنف في علاقات سابقة، لكن قرصان هولويود لم يستمع إلا لصوت قلبه وتمسك بآمبر هيرد، واعلن الزواج بها عام 2015. 

ولكن للأسف سرعان ما ظهرت آمبر هيرد بصورة مشوهة لجمالها الساحر وكدمات بالوجه، فاجأت  الجميع باعلان تعرضها للضرب على يد زوجها جوني ديب، واستطاعت  كسب التعاطف العالمي.

لمتابعة المزيد من التفاصيل حول هذه القضية وغيرها من قضايا الفنانين،  يرجى مشاهدة الڤيديو التالي:

https://m.youtube.com/watch?v=XggoQhkRCn4&feature=youtu.be

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

تفحم محتوياته بالكامل.. حريق يلتهم مسجدا في الجيزة

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

مفاجأة.. فيفا يهدد الأهلي بوقف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي

قتلهم الطمع أم لعنة الآثار .. حكايات من أسفل أنقاض التنقيب عن الكنوز المدفونة.. مأسي الحفر تغتال حياة كثيرين بالمحافظات

ترشيحاتنا

تكريم أول ممثل عربي في هوليوود.. 80 فيلما تدشن مهرجان السعودية 2022

وزيرة البيئة تبحث مع المبعوث الأمريكي التعاون في مواجهة التغيرات المناخية

أخبار الفن| وفاة شقيق المطرب وليد توفيق.. والسجن 3 سنوات عقوبة خدش عرض أم كلثوم

تطبيق نظام الجدارات المهنية على المدارس الفنية نظام الـ5 سنوات العام المقبل

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

موسيماني متعجبا: حققت 5 بطولات في 18 شهرا هل هذا غير كاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

في غياب خالد النبوي.. تكريم أسرة مسلسل راجعين يا هوى بالنادي الأهلي|صور

فيديو

محاضر وقضايا ومنشورات .. نجوم في ساحات المحاكم | فيديو جراف

انكسار درجات الحرارة.. وأسبوع ساخن من الأحد المقبل

شفته بعيني.. شاكيرا ليست النجمة الأولى التي تتعرض للخيانة

أبرز تصريحات دكتور أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ