تغير المناخ وتداعياته.. الأنشطة البشرية سببت هطولا شديدا للأمطار

ذكرت دراسة نشرت مؤخرا بمجلة «إن.بي.جيه» (علوم المناخ والغلاف الجوي) الصينية، أن الأنشطة البشرية قد تؤدي إلى زيادة حالات الهطول الشديد للأمطار.



وأجرى الدراسة فريق بحثي من معهد شينجيانغ للإيكولوجيا والجغرافيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.



وحسب الوكالة، طرح العلماء طريقة جديدة لرصد وتعليل تغيرات الهطول الشديد للأمطار لتقييم تأثير الأنشطة البشرية على حالات الهطول الشديد للأمطار على مستوى الأقاليم في الصين، وذلك من المنظورين التاريخي والمستقبلي.



وتوضح النتائج أنه خلال الفترة من عام 1961 إلى عام 2005، يُظهر التوزيع الزمني لحالات الهطول الشديد للأمطار في الصين زيادة غير متساوية، ويمكن رصد التأثير الكبير للأنشطة البشرية.



وفي الدراسة، تُظهر أعمال المحاكاة أنه مع ازدياد كثافة العوامل البشرية، سيكون التوزيع الزمني لحالات الهطول الشديد للأمطار في البلاد غير متساوٍ على نحو أكبر، كما أن منطقة شمال غربي الصين قد تواجه خطر التعرض بشكل أكبر لهطول شديد للأمطار في المستقبل.



وتُقيم الدراسة تأثير الأنشطة البشرية على تغير حالات الهطول الشديد للأمطار، وهو ما يساعد على تحليل حالات هطول الأمطار وإدارة الكوارث المائية.