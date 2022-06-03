جلسة فنية للاعبي الزمالك من فيريرا

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بمقر النادي استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في الكأس.

وطالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز في اللقاء المقبل، وشدد على أهمية المرحلة المقبلة خاصة وأن الفريق سيخوض عدد من المباريات المهمة والحاسمة سواء في كأس مصر أو في مسابقة الدوري.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة. ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.