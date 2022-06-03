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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توج بألقاب عديدة.. ميسي الشاب يعبث بتاريخ كرة القدم

ميسي
ميسي

تُوج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس الأبطال “ فيناليزما” وذلك بفوزه على إيطاليا بثلاثة أهداف دون مقابل، مع الرأفة، في المباراة التي جمعتهما على إستاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن. 

وقاد ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي منتخب التانجو الأرجنتيني إلى الفوز على منتخب الآتزورى بثلاثية. 

‏في القرن الحالي يعتبر ليونيل ميسي أصغر من حقق العديد من البطولات والألقاب على مستوى الأندية والمنتخبات. وجاءت الألقاب والبطولات التي حصدها ليونيل ميسي على مدار مشواره الكروي. 

الكرة الذهبية 22 عاما الحذاء الذهبي 22عاما أفضل لاعب في أوروبا 24 عاما أفضل لاعب في كأس العالم 27 عاما أفضل لاعب في العالم من الفيفا 22 عاما أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 22عاما يذكر أن أنخيل دي ماريا كاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا للأرجنتين في شباك ايطاليا بتسديدة مباغتة من منتصف الملعب، عندما لاحظ تقدم دوناروما عن مرماه في الدقيقة الثانية، لكن تسديدته ضلت طريق الشباك.

 واستطاع لوتارو مارتينيز تسجيل الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 28 عندما تلقى ميسي الكرة على حدود منطقة جزاء الطليان، ليقتحمها ببراعة من الجهة اليسرى بعد مراوغته لـ دي لورينزو، ويمرر الكرة لـ لوتارو والذي وضعها في الشباك. 

استمر استحواذ الأرجنتينيين بعد الهدف، حتى تمكنوا من تسجيل ثاني الأهداف عن طريق أنخيل دي ماريا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعدما تلقى تمريرة رائعة من لوتارو مارتينيز ليقوم بإسقاط الكرة فوق دوناروما، منهيًا الشوط الأول بتقدم بلاده بثنائية. وفي الشوط الثاني، استمر اكتساح وتفوق الأرجنتين أمام الطليان، حيث كاد بونوتشي أن يسجل هدفًا في مرماه عندما مرر الكرة لـ دوناروما، والذي لم يكن يقظًا لاستلام الكرة وتمريرها، لكنه أبعدها من على خط المرمى قبل هز الشباك في الدقيقة 56. 

وكاد دي ماريا أن يضيف الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 60 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى، لكن دوناروما تصدى لها ببراعة. 

وفي الدقيقة 65، انطلق ليونيل ميسي بهجمة مرتدة على مرمى دوناروما ليسدد الكرة لكن دوناروما تصدى لتسديدته. 

وعاد دوناروما ليتصدى لتسديدة من ميسي بباطن قدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 69.

 واستطاع باولو ديبالا تسجيل الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة الأخيرة من المباراة من متابعة للكرة التي انطلق بها ميسي من منتصف الملعب، مؤكدًا انتصار راقصي التانجو.

ميسي الأرجنتين فينالزما إيطاليا باريس سان جيرمان

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