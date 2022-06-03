هيئة الكتاب: ندرس استمرار مسابقة ثقافة ووعي الرمضانية

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مسابقة «رمضان ثقافة ووعي» والتي تم إطلاقها على المنصات الرقمية خلال شهر رمضان الماضي دائما ما تلاقي رواجا كبيرا من قبل المواطنين، حيث أنه وعلى مدار شهر رمضان اشترك بالمسابقة 12 ألف متسابق في المسابقة، منهم من أجاب على سؤال واحد وأخرين قد أجابوا على كافة الأسئلة.

وأضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن هناك عددا أكبر ممن قاموا بالإجابة عن الأسئلة تفاعلوا عبر الدخول على المنصة والنظر في الأسئلة وتحليل الكتب وقراءتها بدون الإجابة على الأسئلة، وهذا ما كان مستهدفا لنشر الثقافة والوعي بين تلك الفئة من المجتمع.

وأوضح أن الهيئة حاليا تدرس كيفية تعديل شكل المسابقة حتى تستمر حتى ولو بشكل أسبوعي، وفي هذا الإطار فقد تحمست الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة لفكرة المسابقة واستكمالها، «المستهدف أن يحصل جذب بالنسبة للأطفال والنشء في الوعي بداية من سن 6 لـ18 عام».

واستطرد: «عندنا 60 فائز ونعلن على المنصة أسماء الـ60 فائز النهاردة، وخلال الأسبوع الحالي سيتم التواصل مع الفائزين لإرسال طرودا من الكتب لهم عبر البريد، ثم ترتيب مؤتمرا لتوزيع الشهادات الخاصة بالجائزة».