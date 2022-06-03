عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة الكتاب: ندرس استمرار مسابقة ثقافة ووعي الرمضانية

الدكتور هيثم الحاج
الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مسابقة «رمضان ثقافة ووعي» والتي تم إطلاقها على المنصات الرقمية خلال شهر رمضان الماضي دائما ما تلاقي رواجا كبيرا من قبل المواطنين، حيث أنه وعلى مدار شهر رمضان اشترك بالمسابقة 12 ألف متسابق في المسابقة، منهم من أجاب على سؤال واحد وأخرين قد أجابوا على كافة الأسئلة.

وأضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن هناك عددا أكبر ممن قاموا بالإجابة عن الأسئلة تفاعلوا عبر الدخول على المنصة والنظر في الأسئلة وتحليل الكتب وقراءتها بدون الإجابة على الأسئلة، وهذا ما كان مستهدفا لنشر الثقافة والوعي بين تلك الفئة من المجتمع.

وأوضح أن الهيئة حاليا تدرس كيفية تعديل شكل المسابقة حتى تستمر حتى ولو بشكل أسبوعي، وفي هذا الإطار فقد تحمست الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة لفكرة المسابقة واستكمالها، «المستهدف أن يحصل جذب بالنسبة للأطفال والنشء في الوعي بداية من سن 6 لـ18 عام».

واستطرد: «عندنا 60 فائز ونعلن على المنصة أسماء الـ60 فائز النهاردة، وخلال الأسبوع الحالي سيتم التواصل مع الفائزين لإرسال طرودا من الكتب لهم عبر البريد، ثم ترتيب مؤتمرا لتوزيع الشهادات الخاصة بالجائزة».

رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مسابقة رمضان ثقافة ووعي في المساء مع قصواء هيثم الحاج علي وزير الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

الزمالك ينهي اتفاقه مع عبد الرحمن سعد لتدعيم فريق السلة

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

ترشيحاتنا

بوتين: قرار أمريكا بطبع نقود تسبب في زيادة أسعار الغذاء عالميا

الإسكان تطرح أراض استثمارية فى 15 مدينة جديدة

منتخب مصر ينقل تدريباته إلى استاد القاهرة

وزير الشباب: أبناء الشهداء لهم حق علينا ودعمهم ليكونوا أبطالا رياضيين

إنقاذ أهالي مصر الجديدة من كارثة بعد حريق في سيارة نقل مواد بترولية .. صور

سعره خارجيًا 28 ألف دولار.. الصحة: نجحنا في تصنيع عقار فيروس سي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

فيديو

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

محاضر وقضايا ومنشورات .. نجوم في ساحات المحاكم | فيديو جراف

انكسار درجات الحرارة.. وأسبوع ساخن من الأحد المقبل

شفته بعيني.. شاكيرا ليست النجمة الأولى التي تتعرض للخيانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

اﻟﻤﺰﻳﺪ