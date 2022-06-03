حكومة طالبان تتعاقد مع شركة إماراتية لتشغيل 4 مطارات في أفغانستان

وقعت حكومة حركة طالبان الأفغانية اتفاقية مع شركة إماراتية لإدارة وتشغيل 3 مطارات رئيسية في البلاد.

وكلفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية (GAAC) بالكشف الأمني على الركّاب والأمتعة في مطارات كابول وهرات (غرب) وقندهار (جنوب) ومزار شريف (شمال)، بحسب بيان مشترك للشركة مع وزارة النقل والطيران المدني الأفغانيّة، نشر مساء الخميس.

ووفقًا لبوابة "العين" الإماراتية، تم توقيع الاتفاقية بحضور نائب رئيس وزراء أفغانستان عبد الغني برادر ورزاق أسلم الرئيس التنفيذي للشركة في كابول.

وقال ابراهيم معرفي المدير الإقليمي للهيئة لوكالة "فرانس برس" إن من شأن العقد الموقع لثلاث سنوات "أن يعيد ثقة شركات الطيران الأجنبيّة لاعادة تسيير رحلاتها".

وسبق أن وقّعت الهيئة الإماراتية في نهاية مايو عقدا جديدا يمتد على 18 شهرا مع وزارة النقل والطيران المدني الأفغانية لتوفير خدمات أرضية في مطارات كابول وقندهار وهرات.

وكانت الهيئة تقدم خدمات كهذه في مطار كابول منذ نوفمبر 2020 ولعبت دورا أساسيا في إعادة تأهيله بعد أحداث أغسطس مع الانسحاب الأمريكي من البلاد.



ولأشهر لم تسفر محادثات الحكومة الأفغانية مع قطر وتركيا لاتفاق بشأن إدارة المطارات الرئيسية بعد الفوضى التي خلفها الانسحاب الأمريكي من البلد الآسيوي.

وخلال الـ9 شهور الماضية تم تقييد الرحلات الجوية الأجنبية إلى أفغانستان بشدة بسبب عدم نشاط أنظمة المطار القياسية.

وقال إنعام الله سمنغاني المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالنسخة الفارسية إن العقود "تشغيلية وخدمية وليست عقدًا أمنيًا".

وأضاف سمنغاني أن "الخدمات الأرضية ستقدم في هذه المطارات، الأمر الذي سيطمئن شركات الطيران العالمية على استئناف عملها".