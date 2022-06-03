مجلس الأمن يرحب بتمديد الهدنة في اليمن

أكد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، أهمية أن تترجم هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن حتى مطلع أغسطس المقبل، إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة في البلد العربي الذي يمزقه الصراع منذ أكثر من 7 أعوام.

وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان إنهم "يرحبون بتمديد الهدنة، ويجددون تقديرهم للإجراءات التي اتخذتها الأطراف للحفاظ على الهدنة، والتي أدت إلى فوائد حقيقية وملموسة للشعب اليمني، بما في ذلك الحد من الخسائر في صفوف المدنيين".

وأعرب أعضاء المجلس عن "الأمل في أن تترجم الهدنة المعززة إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة"، داعين الأطراف اليمنية إلى "مواصلة مشاركتها مع المبعوث الأممي والتفاوض والتواصل مع بعضها البعض بروح الاحترام المتبادل والمصالحة".

وعبر مجلس الأمن عن قلقه "من الأثر الإنساني الخطير لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز"، داعيا الحوثيين إلى "التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور".

كما كرر أعضاء مجلس الأمن الإعراب عن قلقهم العميق بشأن "خطر المجاعة وشجعوا المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية"، وشددوا على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، لمعالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية، وحماية المدنيين.

وفي أبريل الماضي، أعلنت الأمم المتحدة بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية، برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده.