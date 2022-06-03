وزير الرياضة يكرم أسرة الشهيد شبراوي في حفل ختام البطل الأوليمبي

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أسرة الشهيد أحمد الشبراوي، بطل موقعة البرث، حيث أهدى لهم الدرع التذكاري للوزارة.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للقاء التنافسي التقييمي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والذى يضم 4 الف لاعب فى 12 لعبة ومشروع ستار أوف ايجيبت لانتقاء الموهوبين فى كرة القدم، وذلك بالمدينة الشبابية بأبوقير، شرقي الإسكندرية.

وشهد الحفل عرضا لمشروع البطل الأولمبي، وعددا من العروض الفنية من عدد من مراكز الشباب في الإسكندرية.

حضر الحفل عدد من أعضاء مجلس النواب، النائب محمد حسين الحمامي، والنائب سامح السايح، والنائب أبوالعباس فرحات والنائب عبدالفتاح محمد، والنائب إيهاب أبوكليلة.

ويُعد مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، وهو من ضمن الأهداف الإستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الذى يتم تنفيذه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره فى الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر فى مختلف المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الاسكندرية، اشتركت في المهرجان العالمى للدراجات 2022 الذي انطلق اليوم الجمعة من العاصمة الإدارية، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ) بالتعاون مع الاتحاد المصرى للدراجات بحوالي 500 شاب و فتاة من المحافظة حيث انطلق الماراثون من أمام المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصولًا إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، وذلك لمسافة تبلغ نحو ٢١ كم .