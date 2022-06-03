مصير المحترفين المصريين في الميركاتو الصيفي.. بقاء صلاح والنني.. وغموض موقف كوكا

بعد نهاية الدوريات الأوروبية وفتح سوق الانتقالات الصيفية، بالتأكيد سينصب تركيز المصريين على محترفينا في أوروبا ومستقبلهم مع فرقهم، وعلى رأسهم نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح

أعلن محمد صلاح بقائه في نادي ليفربول الإنجليزي الموسم المقبل، حيث ينتهي تعاقده مع الريدز صيف 2023 المقبل.

ولم يجدد محمد صلاح تعاقده مع النادي الإنجليزي حتى الآن، ويرغب “مو” في زيادة راتبه عن المبلغ الذي يتقاضاه في الوقت الحالي.

ويمتلك محمد صلاح، العديد من العروض أبرزها باريس سان جيرمان لكنه يُفضل البقاء في ليفربول الموسم القادم.

محمد النني

أعلن نادي ارسنال، رسميا، تجديد عقد الدولي المصري محمد النني لاعب وسط الفريق موسم قابل للتجديد.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد النني مع ارسنال، بنهاية الموسم الجاري، لكنه توصل لاتفاق مع الإدارة بشأن التجديد.

مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية، عن وجود 3 عروض فرنسية لضم مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "fanatik" التركية أن : “نادي جالاتا سراي يرحب ببيع مصطفى محمد بشرط الحصول على عرض مالي لا يقل عن مبلغ 8 ملايين يورو”.

وأضافت صحيفة "ensonhaber" التركية، أن هناك اهتمام لضمن اللاعب من جانب 3 أندية فرنسية تتمثل في بوردو ولانس ومونبيليه للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات القادمة.

وكان مصطفى محمد انتقل إلى صفوف نادي جالاتا سراي على سبيل الإعارة في شتاء 2021 قادماً من نادي الزمالك، قبل أن يقوم النادي التركي بتفعيل بند الشراء نهائيًا منذ فترة بمقابل 3.5 مليون يورو.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد شارك مع جالاتا سراي في 38 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها سبعة أهداف وصنع خمسة أهداف حاسمة.

تريزيجيه

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن إقتراب نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، من الإنضمام إلى صفوف نادي بشكتاش التركي على سبيل الإعارة بداية من الموسم القادم.

وقالت صحيفة “hurriyet” التركية أن محمود حسن تريزيجيه قد توصل لاتفاق مع جيهون كازانجي، المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي تمهيداً للإنتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي اتفق مع تريزيجيه على دفع 3 مليون يورو على سبيل الإعارة لصالح أستون فيلا، على أن يدفع النادي التركي 8 مليون يورو نظير شراء بنية البيع.

وشارك تريزيجيه في 13 مباراة في الدوري التركي هذا الموسم، واستطاع تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 أهداف أخرين لزملائه.

كوكا

أحمد حسن كوكا لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني، لم يسحم مصيره بعد مع الفريق، بعد إنتهاء إعارته مع قونيا سبور التركي.

كوكا يمتلك عدة عروض من أندية تركية وأخرى برتغالية، ومن المنتظر أن يتم حسم مصيره خلال الأيام القليلة القادمة.

وشارك صاحب الـ29 عاما، الموسم المنقضي مع قونيا في إجمالي 37 مباراة، في كافة البطولات، سجل خلالهم 11 هدفا، وصنع 4، ليساهم في احتلال فريقه المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

أحمد حجازي

تتجه المؤشرات إلى بقاء أحمد حجازي مع نادي إتحاد جدة الموسم القادم، وغاب اللاعب عن النادي في 8 أسابيع هذا الموسم، وذلك بعد تعرضه للإصابة في بطولة كاس الأمم الإفريقية الماضية مع منتخب مصر.

عمر مرموش

أكدت صحيفة “كيكر” الألمانية أن نادي شتوتجارت يريد الاحتفاظ بخدمات جناح منتخب مصر، عمر مرموش، بعد تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

ولعب مرموش في شتوتجارت بالموسم الماضي على سبيل الإعارة من فولفسبورج، وكان له دور هام في بقاء الفريق بالدوري الألماني بأهدافه الثلاثة وصناعة خمسة أهداف أخرى.

ولا يزال هناك عام في عقد مرموش مع فولفسبورج، وسيتعين على شتوتجارت دفع الأموال مقابل الصفقة ولن تقل التكلفة عن 5 ملايين يورو.

فمن المقرر أن يتم حسم موقف اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة سواء بالعودة إلى فولفوسبورج أو بقائه في نادي شتوتجارت.