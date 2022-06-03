الوداد المغربي عن مفاوضات الزمالك لضم مبينزا: ليس لها أساس من الصحة

خاص لـ صدى البلد

كشف محمد طلال، المتحدث الرسمي بإسم نادي الوداد المغربي، حقيقة مفاوضات الزمالك لضم المهاجم الكونغولي جي مبينزا.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن وجود مفاوضات من نادي الزمالك لضم اللاعب الكونغولي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

الوداد المغربي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم مبينزا

وقال محمد طلال في تصريحات خاصة لصدى البلد: “مفاوضات الزمالك لضم مبينزا ليس لها أساس من الصحة”.

وتابع: “نحن لن نفرط في أي لاعب خلال الفترة المقبلة، وهدفنا تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم أيضا".

وتوج نادي الوداد ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على النادي الأهلي بهدفين للاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب مركب محمد الخامس، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعد المهاجم الكونغولي جي مبينزا لاعب الوداد، أحد أبرز لاعبي الفريق المغربي خلال الموسم الحالي.

وخاض مبينزا 11 مباراة مع نادي الوداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، سجل هدفين وصنع هدف، وسدد 23 كرة بينهما 7 كرات على المرمى.