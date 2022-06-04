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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

اليوم.. 46648 طالبا من القسم العلمى يؤدون أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

تبدأ صباح اليوم السبت، امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي، الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير، كما يمتحن طلاب البعوث الإسلامية في مادتي الفقه، والتفسير وعلوم القرآن، على أن يبدأ طلاب القسم الأدبي وطلاب الشعبة الإسلامية امتحاناتهم غدا الأحد في مادتي الفقه والحديث.

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية الأزهرية بأقسامها العلمي والأدبي، والعلوم الإسلامية والبعوث، في أول أيام الامتحانات اليوم السبت، في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في مختلِف محافظات الجمهورية.

وأضاف وكيل الأزهر أن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يتابع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالامتحانات أولًا بأول ووجَّه بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

وتابع الدكتور الضويني أنه تم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري.

وأوضح وكيل الأزهر، أن اللجان المشكلة سوف تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم مع الجهات المعنية بشأن تأمين الطلاب والمعلمين، وسيارات توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خلال الامتحانات.

وصرَّح وكيل الأزهر بأن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (605) لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.  

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اليوم.. 46648 طالبا من القسم العلمى يؤدون أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية

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