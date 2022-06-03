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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر للطلاب: عليكم بالجد والاجتهاد لتكونوا نافعين لدينكم ووطنكم والإنسانية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

دعا الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالتوفيق والنجاح لأبنائه طلاب وطالبات كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي بدأت في بعض الكليات، وستبدأ السبت 4 يونيو في كليات أخرى.

وحث رئيس جامعة الأزهر أبناءه الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد، داعيًا لهم  بالتوفيق والنجاح وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم والإنسانية كلها.


ومن ناحية أخرى دعا رئيس الجامعة بالتوفيق والنجاح لأبنائه من طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (العلمي - الأدبي - الشعبة الإسلامية) للعام الدراسي 2022م، والتي سوف تبدأ غدًا السبت، وحثهم على الجد والاجتهاد؛ حتى تكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم والإنسانية جمعاء. 

جدير بالذكر أن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بلغ (605) لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبًا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبًا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبًا في معاهد البعوث الإسلامية.  

وتبدأ غدًا السبت، امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمي؛ حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير، كما يمتحن طلاب البعوث الإسلامية في الفقه والتفسير وعلوم القرآن، على أن يبدأ طلاب القسم الأدبي وطلاب الشعبة الإسلامية امتحاناتهم يوم الأحد في مادتي الفقه والحديث.

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