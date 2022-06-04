أحمد رجائي: سودوكو كانت فرقة شباب هواة مسرح قبل ان تصبح شركة

قال أحمد رجائي مؤسس شركة سودوكو للانتاج الفني والثقافي إنه تخرج من الجامعة عام ٢٠١٤ وكان يشارك في مسرح الجامعة وقام بالعديد من الأعمال في ذلك الوقت.

وأضاف "رجائي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أنه من بعد تخرجه من الجامعة قام بعمل مجموعة من الشباب للعمل المسرحي وأطلق عليها اسم سودوكو وعملت هذه المجموعة من عام ٢٠١٤ حتي عام ٢٠٢٠ بدون مقابل مادي.

وتابع أحمد رجائي أنه قرر بعد تلك الفترة الاتجاه نحو عمل فني ولكن يكون له مقابل مادي يساعد جميع القائمين على تلك العمل علي العمل أكثر ونشاط أكثر.

https://youtu.be/gNpukG4lBQs