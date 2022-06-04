  4097 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم بالفيوم

تبدأ امتحانات الثانوية الازهرية بجميع المعاهد الازهرية اليوم السبت الموافق 4/ 6/ 2022 ، طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة بهذا الشأن.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات القسمين العلمي والأدبي بنين وفتيات ٤٠٩٧ طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في ١٩ لجنة بخمس إدارات تعليمية الفيوم وإطسا وسنورس وطامية وأبشواي

و تم التنبيه على السادة رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان ، وتوفير الرعاية الصحية والهدوء لجميع الطلاب باللجان .