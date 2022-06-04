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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا أساس لها من الصحة.. سفارة اليمن ترد على إدعاءات راكبة بفقد مقتنيات ثمينة بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

أصدرت السفارة اليمنية بالقاهرة، بيانا توضيحيًا، بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تزعم تعرض بعض ركاب الترانزيت من  وإلى اليمن عبر مطار القاهرة الدولي، لفقد مقتنيات ثمينة.

وقالت السفارة اليمنية في القاهرة، في بيانها الصادر، “تابعت سفارة الجمهورية اليمنية لدى القاهرة ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول اشكاليات تعرض لها ركاب الترانزيت من إلى اليمن عبر مطار القاهرة الدولي، اذ تستغرب السفارة أن مثل هذه التصريحات صدرت عن بعض الاشخاص يحمل جميعهم الجنسية الامريكية فقط”.

وتابعت السفارة:"نؤكد بانه عند استلام احد البلاغات من راكبة يمنية تحمل الجنسية الامريكية حول فقدان بعض مقتنياتها الثمينة، تم التواصل مع الأجهزة المعنية في مطار القاهرة وتم مراجعة كاميرات المراقبة منذ لحظة وصول الراكبة وحتى مغادرتها، واتضح عدم صحة الادعاء بان الفقدان تم في مطار القاهرة الدولي".

وأضافت: “وبناء على ما سبق تتمنى السفارة من الجميع توخي المصداقية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاطلاق التهم الجزافية التي سيطال ضررها الآخرين، وتهيب السفارة بكافة رعايا الدولة العابرين عبر مطار القاهرة الدولي او الواصلين اليه التقيد بالاجراءات القانونية المتبعة في جمهورية مصر العربية وعدم جلب اي اغراض ممنوعة والافصاح عن ما يحملونه من اغراض تتطلب ذلك وفقاً للقوانين السارية والمتبعة”.

وأعربت السفارة، عن خالص تقديرها للسلطات في جمهورية مصر العربية على ما تقدمه من تعاون وتسهيلات لابناء الشعب اليمني الذي يعيش ظروفاً بالغة الصعوبة نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران".

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