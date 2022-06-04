أروي تشارك جمهورها صورة من إجازتها

نشرت الفنانة والإعلامية أروى، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات والصور الأشهر "الإنستجرام".



وظهرت اروي، علي البحر أثناء قضاء إجازتها الصيفية، بإطلالة جذابة مرتدية توب منقوش عكس رشاقتها، نال إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

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وطرحت الإعلامية أروى أغنيتها الجديدة "قلبي" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ، وهى الأغنية التي كانت أروى قدمتها لأول مرة بحفلها في إكسبو دبي منذ أيام، وأصدرتها بشكل رسمي مع فيديو من الحفل.



"قلبي" من كلمات وألحان تراث يمني، وتوزيع عمرو عبد، ومزجت فيها أروى بين اللغتين العربية والإنجليزية بتوزيع عالمي