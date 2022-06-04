تخطيت مرحلة المدرب العام.. مساعد رينيه فايلر: مازلت أتابع مباريات الأهلي.. فيديو

أكد ديفيد سيزا مساعد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأود لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن المدير الفني السويسري ما زال يتابع مباريات الفريق الأحمر، لأنه يقدر الفرصة التي منحتها له إدارة النادي المصري، لكن جائحة كورونا التي أبعدته عن أسرته كانت سر رحيله عن تدريب الفريق.

وقال «سيزا» في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون تايم» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على شاشة «أون تايم سبورتس»: «كنا سعداء جدًا في مصر، وبالتواجد في النادي الأهلي، لكن ظروف جائحة كورونا وغياب فايلر عن أسرته لأكثر من 4 شهور غير كل شيء».

وأضاف «سيزا»: «فايلر يعتز بالفرصة الكبيرة التي حصل عليها مع النادي الأهلي، لأنه يقدر قيمة الفريق، فهو أحد أكبر الأندية في إفريقيا، وحاليًا هو يؤدي بشكل جيد في اليابان خلال الوقت الحالي».

وتابع مدرب الأهلي السابق حديثه قائلاً: «أنا رفضت مرافقة فايلر في رحلته باليابان، وذلك لرغبتي في العمل كمدير فني وتخطي مرحلة منصب المدرب العام».

وكان المدرب السويسري رينيه فايلر قاد النادي الأهلي للتتويج بلقب كأس السوبر المصري في سبتمبر 2019، على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدفين، كما نجح في حسم لقب الدوري لصالح الفريق الأحمر قبل رحيله، بسبب جائحة كورونا ورغبته في البقاء بجوار أسرته في سويسرا.