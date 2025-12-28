31 ديسمبر..."الأرتيست" تعود بموسم جديد على مسرح الهناجر بالأوبرا

يعود العرض المسرحي المتميز "الأرتيست" في موسم مسرحي جديد،على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، اعتبارا من 31 ديسمبر الجاري.



ويأتي الموسم الجديد امتدادا لما حققته المسرحية من نجاحات كبيرة خلال المواسم السابقة، وقد حظى العرض مؤخرا بالمشاركة في عدة فعاليات،من بينها المهرجان القومي للمسرح المصري،وفاز خلال مشاركته على عدة جوائز منها حصول بطلة العرض هايدي عبد الخالق على جائزة أفضل ممثلة دور أول، وفازت فاطمة عادل بجائزة أفضل ممثلة دور ثان،كما حصلت ياسمين عمر على جائزة أفضل ممثلة صاعدة.



مسرحية "الأرتيست" تتناول معاناة الفنانين ونظرة المجتمع لهم، وخصوصا الفنانات اللاتي واجهن تحديات كبيرة في مسيرتهن الفنية، وقد استلهم مؤلف ومخرج العرض محمد زكي فكرة العمل من سيرة الفنانة الراحلة زينات صدقي، التي تمثل رمزا للكفاح والتضحية من أجل الفن،حيث تنطلق الأحداث من خلال يوم في حياتها في إطار درامي إنساني مؤثر.



العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، تأليف وإخراج محمد زكي، ويشارك في البطولة نخبة من الفنانين: هايدى عبد الخالق، وفاطمة عادل، وبسمة ماهر، وإيهاب بكير، ومحمد زكي، وأحمد الجوهري، ومحمود حلواني، وريم مدحت، وإبراهيم الألفي، وعبد العزيز العناني، وفيولا عادل، وياسمين عمر، وياسر أبو العينين، ومارتينا هاني، ومحمود الغندور.