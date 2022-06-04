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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الاحتفاء بعشرينيات القرن الماضي بأوبرا الإسكندرية.. الثلاثاء

صدى البلد

تنتقل فعاليات الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين إلى مدينة الإسكندرية وذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة،.


وتنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار في الثامنة من مساء الثلاثاء 7 يونيو على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”.
يتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الغنائية التي شهدتها تلك الحقبة منها “دور عشقت روحك ، حسدوني ، يا جارة الوادي ، فانتازي لـ محمد عبد الوهاب ، وجهك مشرق ، يا اما أنت واحشني لـ محمد عثمان ، لما أنكويت بالنار لـ رياض السنباطي ، يا ناس أنا مت في حبي ، منيتي عز اصطباري ، حرج عليا بابا ، يا عشاق النبي ، والله تستاهل يا قلبي ، بنت اليوم لـ سيد درويش”، أداء خالد حماد ، مجدي حرب ، وائل أبو الفتوح ، محمد رئيس ، أيمن مصطفى ، شمس إبراهيم .

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هيئة الكتاب: ندرس استمرار مسابقة ثقافة ووعي الرمضانية

يذكر أن عشرينيات القرن الماضى مثلت فترة زمنية مميزة في تاريخ مصر ظهرت خلالها اشكال غنائية وموسيقية فريدة شكلت تاريخ الفن المصرى واستند اليها تطور الإبداع لاحقا .

هيئة الكتاب دار الأوبرا وزيرة الثقافة تاريخ الفن المصرى محمد عبد الوهاب اوبرا الاسكندرية دار الاوبرا المصرية مسرح سيد درويش عشرينيات القرن العشرين فرقة أوبرا الاسكندرية

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