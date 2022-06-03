المنسي ورفاقه وذاكرة وطن في ضيافة ثقافة السويس

شارك فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة والتابع لاقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد رابطة الزجالين وكتاب الأغاني بالسويس برئاسة الشاعر أحمد رشاد اغا لعمل ليلة أدبية رائعة.

وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة إيناس عبد الدايم بنشر الثقافة التوعوية المتنوعة بكافة الأقاليم الثقافية وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

حضر الليلة الشاعر عزت المتبولي والدكتور سادات غريب والمستشار صابر أبو دقة وصابر الهجان ونخبة متميزة من مثقفي وشعراء السويس.

وقد بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن، أعقبها تحدث الدكتور سادات غريب في محوره الذي جاء بعنوان( كمين البرث ذاكرة وطن) ، قال أن ملحمة كمين البرث قد أثبتت مدى المخاطر التي يتعرض لها أبناء المؤسسة العسكرية في سيناء ومدي التخطيط المنظم من قوي الشر وصرف مبالغ باهظة عليه ، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل سيناء لجعلها أوكار الجماعات الإرهابية تنطلق من خلالها إلي داخل مصر والمناطق المحيطة لتنفيذ عملياتها الإرهابية.

وقال أن الهدف الحقيقي من وراء هذه العملية الإرهابية الضخمة ، هو الشهيد البطل أحمد منسي ورفاقة في هذا الكمين ، نظرا للخسائر الفادحة التي تكبدتها الجماعات الإرهابية في سيناء نتيجة قبضة كمين البرث علي تحركات العناصر الإجرامية في هذه المنطقة ، وإفشال جميع عملياتهم التي حاولوا القيام بها وتعد هذه الملحمة نموذج وطني مشرف يجب علي الشباب أن يحتذي بها ليعرف أن الحفاظ علي الشرف والأرض له ثمن غالي ، يتطلب اليقظة والوعي دون الالتفات إلي الأفكار الهدامة والشائعات المغرضة التي تحاول النيل من تراب الوطن ومن عزيمة وطموح الشباب المصري

وتخلل اللقاء أمسية شعرية لكوكبة من شعراء السويس وبعض الفقرات الفنية المتميزة بل الاكثر من رائعة واتسع المجال لمداخلات من الحضور .

أدار الفعالية الشاعر عزت المتبولي وأشرف عليها هويدا طلعت مدير قصر ثقافة السويس ومحمد عطية عليان مسئول شئون ثقافية.