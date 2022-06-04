رحاب الجمل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة رحاب الجمل، على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت رحاب في الصورة، بإطلالة أنيقة، وتركت شعرها منسدلا بطريقة ناعمة وعفوية، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين.

IMG_٢٠٢٢٠٦٠٤_٠٥١٣٤١



وشاركت الفنانة رحاب الجمل، موسم رمضان 2022 بمسلسل توبة؛ مع النجم عمرو سعد بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي بمسلسل ملوك الجدعنة.

يشارك في بطولة مسلسل توبة بجانب النجم عمرو سعد، مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبد العظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح.