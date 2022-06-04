منة قطب تكشف كيف نشرت التوعية بين الأطفال للتعامل مع كلاب الشارع|شاهد

استضافت الإعلامية " لميس سلامة " ، مقدمة برنامج " صباح البلد " ، الأنفلونسر " منة قطب " ، والتي اشتهرت بتوعية الأطفال عبر " تيك توك " بالتعامل الجيد مع الكلاب ، إلى جانب فيديوهاتها مع كلاب الشارع أثناء إطعامها .

وقالت " قطب " خلال استضافتها في برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أنها نصحت أحد الأطفال الذين كانوا يسرقون الكلاب ويلقونها بعيدا ، وكانت استجابة الطفل عالية ، وأصبح يعتني بهم ، متابعة : " نصحته وقلت له أن دي أم وهتعيط على عيالها وقالي مش هيعمل كده تاني " .

وتابعت : بقيت أشجعه على التصرف الصحيح ، وبقيت أتصور معاه ، وأحس إنه هو عمل انجازات كبيرة .

وأردفت أنه من الضروري مهما وصلت درجة الخوف من الكلاب ، عدم الهرب منهم لأنهم يشعرون بتهديد في هذه الحالة .