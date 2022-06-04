عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بيت الوطن.. إعلان تفاصيل الفيلات والوحدات السكنية وقطع الأراضي المطروحة للمصريين بالخارج

صدى البلد

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الفيلات والوحدات السكنية وقطع الأراضي بالطرح الثامن بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، موضحاً أن الطرح يشتمل على ٥٧ فيلا و٢٠٤٩ وحدة سكنية فاخرة، و٤٦٠ وحدة سكنية "إسكان متوسط - فوق المتوسط"،  و٩٥ وحدة تجارية وإدارية، و٣١٠٢ قطعة أرض سكنية، و١٤٣ قطعة أرض بنشاط مختلط، و١٠٠١٤ قطعة أرض مقابر.

وأشار الوزير إلى أن هدف الوزارة من الطرح هو تلبية مطالب المصريين المقيمين فى الخارج فى تملك الوحدات السكنية  والأراضى بمختلف أنواعها.

من جانبه أوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن قطع ألاراضي السكنية للأفراد بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات)، وقطع الاراضي بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وأراضي المقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة)، والفيلات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة " المقصد "، ومدينة المنصورة الجديدة.

وقال إن الوحدات السكنية الفاخرة، بالمشروعات التالية (داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري بالإسكندرية - مدينتي – وحدات بمشروع "JANNA" بمدن (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة) - الحي السكني الثالث "R3" - المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة)، ووحدات الإسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، والوحدات التجارية والإدارية، بممشي المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية.

ودعا عباس الراغبين في الحجز باتباع التعليمات المنشورة بالموقع الإلكترونى لتجنب غلق الحساب، موضحا أنه أثناء عملية الدخول يرجى التأكد من كتابة كلمة المرور بشكل صحيح، لأنه إذا تمت كتابتها بشكل خاطئ 3 مرات سوف يتم غلق الحساب، وهو الأمر الذي يتطلب التواصل مع مجموعة العمل من خلال البريد الإلكترونى أو أرقام الهاتف الموضحة بصفحة "اتصل بنا" ليتم إعادة تفعيل الحساب مرة أخرى، ولتجنب غلق الحساب فى حال عدم تذكر كلمة المرور قبل إدخاله للمرة الثالثة، يرجى طلب استعادة كلمة مرور جديدة من الموقع، وسيتم إرسال كلمة مرور جديدة على البريد الشخصى المسجل على الموقع.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن إدارة المشروع تقوم بتفعيل الحسابات وكلمات المرور لجميع المسجلين بشكل دورى، وهناك فريق عمل يتولى الرد على أسئلة واستفسارات الراغبين فى الحجز.

المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية العلمين الجديدة دمياط الجديدة القاهرة الجديدة العبور الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

بوابة التعليم الأساسي 2022 الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك الآن

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.. عمرو أديب للمواطنين: اللي جاي أصعب

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

ترشيحاتنا

بحضور وزيري الدفاع.. لقاء أمريكي صيني لكسر احتكار بكين لـ المعادن النادرة

مسجلا 9550 جنيها للطن.. استقرار سعر الدقيق في السوق المحلية

التوتر يتصاعد.. تركيا تستدعي السفير اليوناني بأنقرة للاحتجاج على الأنشطة الكردية

استشارية نساء وتوليد: حمض الفوليك يقلل تشوه القناة العصبية للجنين

المجتمعات العمرانية تحذر من التعامل على الأراضي في جرجا الجديدة: تحت ولايتنا

السعودية.. إقبال واسع من السياح الأوروبيين على منطقة جدة التاريخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد توثيق صفحتها على فيس بوك.. ما سبب حزن حنان ترك من أصدقائها في الوسط الفني؟

المنقذ.. شريحة سلمون يوميًا تغنيك عن أدوية الضغط

دراسة تحذر من التنس والجمباز للأطفال.. وتنصح بالرياضات الجماعية: تقلل الاكتئاب

بحقائب ظهر.. فئران تعمل على إنقاذ ضحايا الزلازل

فيديو

30 حلقة وحكايات لأول مرة.. تفاصيل أخر برامج سمير صبري التليفزيونية

ياسر جلال عبقري.. أبرز تصريحات بيتر ميمي عن الاختيار ومشواره الفني.. فيديو

أول تحرك من أسرة أم كلثوم بعد الإساءة لسمعتها.. تعرف عليه.. فيديو جراف

منار اللبنانية تنفعل بعد تناول واقعة اغتصابها: ما بدي أحكي في هالموضوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ