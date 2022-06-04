بيت الوطن.. إعلان تفاصيل الفيلات والوحدات السكنية وقطع الأراضي المطروحة للمصريين بالخارج

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الفيلات والوحدات السكنية وقطع الأراضي بالطرح الثامن بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، موضحاً أن الطرح يشتمل على ٥٧ فيلا و٢٠٤٩ وحدة سكنية فاخرة، و٤٦٠ وحدة سكنية "إسكان متوسط - فوق المتوسط"، و٩٥ وحدة تجارية وإدارية، و٣١٠٢ قطعة أرض سكنية، و١٤٣ قطعة أرض بنشاط مختلط، و١٠٠١٤ قطعة أرض مقابر.

وأشار الوزير إلى أن هدف الوزارة من الطرح هو تلبية مطالب المصريين المقيمين فى الخارج فى تملك الوحدات السكنية والأراضى بمختلف أنواعها.

من جانبه أوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن قطع ألاراضي السكنية للأفراد بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات)، وقطع الاراضي بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وأراضي المقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة)، والفيلات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة " المقصد "، ومدينة المنصورة الجديدة.

وقال إن الوحدات السكنية الفاخرة، بالمشروعات التالية (داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري بالإسكندرية - مدينتي – وحدات بمشروع "JANNA" بمدن (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة) - الحي السكني الثالث "R3" - المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة)، ووحدات الإسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، والوحدات التجارية والإدارية، بممشي المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية.

ودعا عباس الراغبين في الحجز باتباع التعليمات المنشورة بالموقع الإلكترونى لتجنب غلق الحساب، موضحا أنه أثناء عملية الدخول يرجى التأكد من كتابة كلمة المرور بشكل صحيح، لأنه إذا تمت كتابتها بشكل خاطئ 3 مرات سوف يتم غلق الحساب، وهو الأمر الذي يتطلب التواصل مع مجموعة العمل من خلال البريد الإلكترونى أو أرقام الهاتف الموضحة بصفحة "اتصل بنا" ليتم إعادة تفعيل الحساب مرة أخرى، ولتجنب غلق الحساب فى حال عدم تذكر كلمة المرور قبل إدخاله للمرة الثالثة، يرجى طلب استعادة كلمة مرور جديدة من الموقع، وسيتم إرسال كلمة مرور جديدة على البريد الشخصى المسجل على الموقع.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن إدارة المشروع تقوم بتفعيل الحسابات وكلمات المرور لجميع المسجلين بشكل دورى، وهناك فريق عمل يتولى الرد على أسئلة واستفسارات الراغبين فى الحجز.