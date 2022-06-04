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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل أعمال تريزيجيه: ما أثير عن انضمام اللاعب لـ بيشكتاش التركي غير صحيح بالمرة

تريزيجيه
تريزيجيه

كشف كريستيان إيميل وكيل أعمال محمود حسن "تريزيجيه" نجم فريق استون فيلا الانجليزي حقيقة ما تردد عن انضمام اللاعب لصفوف بيشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأكد وكيل تريزيجيه لموقع "فوتو سبور" التركية أن ما اثير حول الوصول لـ اتفاق رسمي مع بيشكتاش غير صحيح بالمرة مشددا ان هناك مفاوضات جارية مع بعض الأندية التركية والأوروبية .

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شوبير يلمح لإمكانية انضمام تريزيجيه ل الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة

وكانت كشفت تقارير صحفية، امس الجمعة، عن إقتراب نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، من الإنضمام إلى صفوف نادي بشكتاش التركي على سبيل الإعارة بداية من الموسم القادم.

تريزيجيه قد توصل لاتفاق مع جيهون كازانجي

وقالت صحيفة “hurriyet” التركية أن محمود حسن تريزيجيه قد توصل لاتفاق مع جيهون كازانجي، المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي تمهيداً للإنتقال إلى صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي اتفق مع تريزيجيه على دفع 3 مليون يورو على سبيل الإعارة لصالح أستون فيلا، على أن يدفع النادي التركي 8 مليون يورو نظير شراء بنية البيع.

 

وشارك تريزيجيه في 13 مباراة في الدوري التركي هذا الموسم، واستطاع تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 أهداف أخرين لزملائه.

تريزيجيه الدوري الأوروبى الدوري التركي أستون فيلا الرياض

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