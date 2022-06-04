وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمعاهد الدقهلية والغربية.. صور

انطلقت صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير، كما أدى طلاب البعوث الإسلامية الامتحانات في مادتي الفقه، والتفسير وعلوم القرآن.
وتفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، صباح اليوم السبت، عددًا من لجان الامتحانات بمعهد أجا الثانوي بنين ومعهد شابراويش الثانوي بنين، ولجان معهد فتيات أجا الثانوي بمنطقة الدقهلية الأزهرية، ولجان معاهد المحلة والإمام الشافعي بنين.
كما تفقد لجان معهد سمنود الثانوية للبنين والفتيات بمحافظة الغربية، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، كما حرص فضيلته على تفقد الإجراءات الوقائية داخل اللجان وخارجها، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، وطرق فض المظاريف الخاصة بنماذج الإجابة، وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات والحفاظ على نظافة اللجان وتطهيرها بشكل يومي، حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء اللجان من أجل توفير الجو المناسب للامتحانات.
وأكد وكيل الأزهر ، حرص فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متابعة أبنائه الطلاب، ووجه بتوفير المناخ الملائم لهم، لأداء امتحاناتهم فى جو يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.
ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام ٦٠٥ لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب ١٣٩٠٠ طالب وطالبة في مختلف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (٩١٣٩٢) طالبا، وطلاب القسم العلمي (٤٦٦٤٨)، و(١٤٣) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(٥٣٩) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.