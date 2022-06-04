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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بفرعي البنين والبنات

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتفقد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات فرعي البنين والبنات بمدينة نصر، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.


شملت تفقد كليات العلوم بنين ، والصيدلة بنين ، إضافة إلى تفقد لجان الامتحانات بكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، وخلال الجولة اطمئن رئيس الجامعة على سير العمل بلجان الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات بمختلف كليات الجامعة، واطمأن على وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات.
كان في استقبال رئيس الجامعة عمداء ووكلاء الكليات التي تم تفقدها .

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