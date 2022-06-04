مصرع طالبين غرقا في مياه النيل ببني سويف

لقى طالبان مصرعهما اليوم السبت غرقا فى مياه نهر النيل بمحافظة بنى سويف ، أثناء قيامهما بالسباحة هربا من حرارة الجو وتم انتشال الجثمانين من نهر النيل وايداعهما مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي .

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا بمصرع طالبين غرقا فى مياه نهر النيل امام قرية الزرابى التابعة لمركز بنى سويف .

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي جثامين الطلاب أحمد.ح.ع"، 15 عامًا، و"محمد.أ.ر" 14 عامًا، يقيمان قرية الزرابي التابعة لمركز بني سويف، جثث هامدة وتم ايداعهما مشرحة المستشفى.

دلت التحريات الأولية أن الطفلين نزلا لمياه نهر النيل هربا من حرارة الجو إلا أنهما لقيا مصرعهما غرقا في الحال وتم انتشال جثمانهما .