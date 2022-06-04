عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هلا رشدي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية في الظهر

هلا رشدي
هلا رشدي

كشفت الفنانة هلا رشدي عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية في الظهر .


وقالت هلا رشدى في تصريحات صحفية: "الحمد لله خضعت لعملية جراحية في منطقة الظهر نتيجة فرقعة بعض الفقرات ما تسبب في عدم قدرتى على المشى والنوم.


وأضافت: استغرقت فى العملية حوالى 4 ساعات والحمد لله حاليًا الحالة مستقرة وأترك المستشفى بعد غدٍ بعد الاطمئنان على حالتى الصحية، مشيرة إلى أن الطبيب المعالج أمر بالراحة التامة نحو شهر.

وشاركت هلا رشدى، مؤخرًا متابعيها صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "بصوا هوه أنا مابحبش الكلام ده بس بناء على إلحاح المرافقين قالولي أطلب منكم الدعاء عشان داخله أعمل عملية في ظهري دلوقتي إن شاء الله ولما اطلع بالسلامة بإذن الشافي المعافي أحكيلكم الحكاية من الأول لا إله إلا الله".

وشاركت المطربة هلا رشدى في مسلسل "مكتوب عليا"، رمضان المنقضى و المسلسل من بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشا، وعدد من ضيوف الشرف منهم فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

هلا رشدي هلا رشدي تكشف تطورات حالتها الصحية هلا رشدي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية في الظهر الفنانة هلا رشدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

انهيار شقيقة كريم الهواري وسقوطها في قاعة المحكمة بعد الحكم بسجنه 3 سنوات .. فيديو

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

حادث الشيخ زايد.. شقيقة كريم الهواري تصرخ في المحكمة: حرام.. فيديو وصور

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

موضوعات متعلقة

أسعار التذاكر.. تفاصيل حفل محمد منير في الإسكندرية بعد غياب 10 سنوات

زى الفاكهة الماسخة.. فيفي عبده تهاجم الراقصات الأجنبيات| فيديو

ميرنا نور الدين: كورونا أثرت كثيرًا على السينما.. فيديو

ميرنا نور الدين: محظوظة جدا بالتعاون مع أحمد عز في الاختيار 3

ياسمين صبري تبدأ تصوير مسلسل الشادر في هذا الموعد

تفاصيل موعد ومكان عزاء شقيق الفنان وليد توفيق

وفاة شقيق الفنان وليد توفيق وتشييع جثمانه بعد صلاة العصر

محمد محمود ينشر صورة برفقة محمد هنيدي أثناء تاديتهم مناسك العمرة

ترشيحاتنا

التخطيط: اجراءات لتعزيز الاقتصاد الأخضر وسبل التمويل المستدام

الأزهر: 4 أعمال لغير المستطيع ثوابها يعدل الحج والعمرة

وزيرة البيئة: ضرورة التكاتف العالمى للتصدى لآثار التغيرات المناخية وتحقيق الطموح الدولي

المستشار أشرف حسين.. وفاة قاضي محكمة مذبحة الإسماعيلية

الإحصاء: 17.2 % زيادة في الطاقة الكهربائية بـ مصر خلال 2021

وزيرة البيئة : مؤتمر شرم الشيخ للمناخ شمولي ويضم جميع الفئات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظاهرات غاضبة بعد إهانة النبي على لسان مسئولين في الهند|فيديو

بيان عملي لإقتحام جزيرة وتدمير الأهداف المعادية بختام التدريب البحري الموج الأحمر-5

وزير الدفاع: ماضون بكل قوة لتطوير قدراتنا القتالية والفنية لحماية الوطن وصون مقدساته

إزاي مش بتعلق على منشوراتي.. أغرب حالات طلب الخلع في محاكم الأسرة

فيديو

بيان عملي لإقتحام جزيرة وتدمير الأهداف المعادية بختام التدريب البحري الموج الأحمر-5

أسرار في حياتها.. لماذا تصدرت شيرين سيف النصر التريند بعد غياب 12عاما؟

انهيار شقيقته.. المحكمة تصدر حكمها ضد كريم الهواري (فيديو جراف)

استشاري يطرح طرق الوقاية من حالات التسمم الغذائي في البطيخ والخوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ