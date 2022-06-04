هلا رشدي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية في الظهر

كشفت الفنانة هلا رشدي عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية في الظهر .



وقالت هلا رشدى في تصريحات صحفية: "الحمد لله خضعت لعملية جراحية في منطقة الظهر نتيجة فرقعة بعض الفقرات ما تسبب في عدم قدرتى على المشى والنوم.



وأضافت: استغرقت فى العملية حوالى 4 ساعات والحمد لله حاليًا الحالة مستقرة وأترك المستشفى بعد غدٍ بعد الاطمئنان على حالتى الصحية، مشيرة إلى أن الطبيب المعالج أمر بالراحة التامة نحو شهر.

وشاركت هلا رشدى، مؤخرًا متابعيها صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "بصوا هوه أنا مابحبش الكلام ده بس بناء على إلحاح المرافقين قالولي أطلب منكم الدعاء عشان داخله أعمل عملية في ظهري دلوقتي إن شاء الله ولما اطلع بالسلامة بإذن الشافي المعافي أحكيلكم الحكاية من الأول لا إله إلا الله".

وشاركت المطربة هلا رشدى في مسلسل "مكتوب عليا"، رمضان المنقضى و المسلسل من بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشا، وعدد من ضيوف الشرف منهم فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.