ماجد عثمان : 25% من حالات الطلاق تقع بعد 5 سنوات من الزواج..فيديو

قال ماجد عثمان رئيس مركز بصيرة المصري لبحوث الرأي العام؛ إن تشكيل اللجنة خطوة في الإتجاه السليم لكن رئيس الجمهورية أشار بضرورة توفير البيانات لهذه اللجنة لتعديل قانون الأحوال الشخصية حتى تستطيع القيام بإجراء التعديلات للقانون الجديد طبقا للواقع الفعلي ؛ مضيفا أن الحصول على البيانات الفعلية تمكننا من التعامل في هذه القضايا بشكل سليم .

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي في برنامج مساء دي ام سي ؛ أن أكثر من 12% من حالات الطلاق وكان من الممكن تجنب هذا الزواج الذي أدى إلى الطلاق في العام الأول ؛ وحوالي 25% من حالات الطلاق عمر زواجهم من سنة لخمس سنوات .

أوضح رئيس مركز بصيرة ؛ أن هناك دراسة كيفية ومسحية نضعها تحت تصرف اللجنة ؛ مضيفا أن من أسباب الطلاق المبكر فترات الخطوبة القصيرة أو عدم النضج الكافي للزوجين .

أشار عثمان إلى أن دائما ضحيه الطلاق هم الأطفال أما في حالة عدم الإنجاب فتكون الأمور أقل صعوبة ؛ مضيفا أن هناك إحصاءات تدل على أن كل عام يتزوج 9000 رجل للمرة الثانية أو الثالثة ؛ منوها إلى أن رئيس الجمهورية أشار إلى سرعة تنفيذ الأحكام وقلة وقت التقاضي .