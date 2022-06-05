تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل لفائف قمر الدين بتكلف أقل من شرائها وبشكل مضمون أليك المقادير .



المقادير



كيلو مشمش ناضج.

٢ كوب سكر.

ربع كوب جلوكوز. حسب الرغبة

ربع م ص ملح ليمون.

زيت برافين



طريقة التحضير



نضع حبات المشمش المنزوعة النوى في ماء مغلي ونتركها مدّة خمس عشرة دقيقة لتُطبخ. نصفّي المشمش المطبوخ ونضربه في الخلاط ثم يصفي ويصبح خليطاً ناعماً. نضع معجون المشمش في قدر ونضيف له السكر، والجلوكوز، ونحرّك جيّداً وبشكل مستمر حتى يبدأ المزيج بالغليان، ويصبح كثيفاً. نضيف ملح الليمون في المرحلة الأخيرة، ثمّ نحرّكه جيداً ونتركه يغلي أيضاً مدة عشر دقائق حتى يصبح قوام غليظ . ندهن زيت زيتون او زيت البرافين الصحي اذا توفر علي سطح خشبي او سيليكون شيت ونصب القمر الدين بارتفاع سم حتي يتماسك لمده ٢٤ ساعه ثم يغلف ببلاستيك صحي ويحفظ في الفريزر .



ملحوظة هامة



يمكن عدم إضافة العسل الجلوكوز أو السكر إلى خليط اللفائف حسب رغبة كل شخص.