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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسالة غامضة لفتاة اخترقت مباراة بملعب فرنسا: 1028 يوما فقط لإنقاذ العالم

فتاة تقاطع مباراة
فتاة تقاطع مباراة

قاطعت ناشطة مناخية مباراة نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في باريس بين “كاسبر رود” و"مارين سيليتش" يوم الجمعة ، 3 يونيو ، إذ ركضت في الملعب وهي ترتدي قميصًا مدون عليه: “لدينا 1028 أيام متبقية”.

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ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، تظهر اللقطات التي التقطتها لاعبة التنس الفرنسية على كرسي متحرك "بولين ديروليد" وهي تجلس جانب الملعب، بينما يحدد أفراد الأمن مسار العمل. 

ولكن بعد بضع دقائق، قطعوا ربطة العنق التي تربطها بالشبكة وحملوها خارج الملعب، ثم تواجدت في الملعب بعدما طبعت على ملابسها، بيانات عن حساباتها على وسائل التواصل الإجتماعي، وأعلنت عن الجماعية التابعة لها ومسؤوليتها عن الاحتجاج.

وصرخت في الملعب: "البشر أمامهم 1028 يومًا لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغير المناخ العالمي و "تحديد مستقبل البشرية".

قالت “ديرنير رينوفيشن” إن العد التنازلي بدأ منذ 28 مارس 2022 ، وهو الموعد الذي حددته للحكومة الفرنسية لبدء الاستجابة بإجراء تجديد كبير للإسكان الفرنسي بحلول عام 2040.

بالإضافة إلى مطالبها بتطوير نظام تمويل للإسكان، وإتباع قواعد من شأنها إنقاذ المناخ من التلوث البيئي المتزايد.

فرنسا الفرنسية باريس التنس التلوث البيئي تغير المناخ تطوير الاجتماع العالم

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