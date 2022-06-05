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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ديانا السبب.. قصة تهميش هاري وميجان في احتفالات الملكة

هاري وميجان ماركل
هاري وميجان ماركل

بعد جدل واسع عن حضور الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، احتفالا اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، تم حسم الأمر أخيرا والكشف عن موقفهما من الحضور بظهورهما كضيوف فقط في الحفل دون المشاركة.

ووفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، لم يحضر دوق ودوقة ساسكس حفلة اليوبيل البلاتينية في حفل القصر، وسيشهد الحفل ذو السماء الاصطناعية المرصعة بالنجوم تكريما ليوبيل الملكة البلاتيني.

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البحث عن الشهرة والمال.. ميجان ماركل والأمير هاري ليسوا على ما يرام

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الأمير هاري وميجان في أول زيارة إلى بريطانيا منذ الرحيل المثير للجدل

وسيحضر الحفل أمير ويلز وزوجته دوقة كورنوال ودوق ودوقة كامبريدج، ومع ذلك ، أمضى الأمير هاري وميجان ماركل اليوم في الاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما الأول بشكل خاص في وندسور.

وأصبحت ابنتهما “ليليبت ديانا مونتباتن وندسور” التي تبلغ من العمر عامًا يوم السبت. في لندن مع والديها وشقيقها ، أرشي هاريسون موتنباتن وندسور صاحب الـ ثلاثة أعوام ، لحضور احتفالات اليوبيل.

وقال متحدث باسم عائلة ساسكس إنهم يقضون يوم مع أطفالهم معًا على انفراد كعائلة.

وكان قد ظهر هاري وميجان لأول مرة علنًا في المملكة المتحدة منذ تنحيهما عن منصبهما من كبار أفراد العائلة المالكة في عام 2020 يوم الجمعة، عندما حضروا خدمة عيد الشكر الخاصة للملكة في كاتدرائية القديس بولس.

وكانوا قد انضموا إلى عشرات من أفراد العائلة المالكة الآخرين، ومنهم الأمير تشارلز والأمير وليام وكيت ميدلتون ، لكنهم جلسوا عبر الممر مع أفراد الأسرة.

وكانت قد تغيبت الملكة عن الخدمة، بعدما ألغت حضورها في اللحظة الأخيرة إذ أعلنت معاناتها من الصداع والانزعاج خلال احتفالات اليوبيل يوم الخميس، وكذلك دوق يورك، الذي ثبتت إصابته بكوفيد -19.

وكان قد غاب دوق ودوقة ساسكس أيضا عن حفل استقبال “جيلد هال” للملك بعد الخدمة، ومن المتوقع أن ينضم للحفل أيضا إيرل وكونتيسة ويسيكس وأطفالهما، والسيدة لويز وندسور وفيكونت سيفرن.

احتفال النجوم احتفالات ميجان ماركل الامير هاري دوقة كامبريدج كيت ميدلتون هاري وميجان العائلة المالكة هاري وميجان ماركل

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