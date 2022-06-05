بعد 47 سنة.. تفاصيل صلح بين عائلتي الهوارة والعرب.. فيديو

قال حاتم صبري من كبار عائلة هوارة بقنا ، إن الصراع مستمر منذ زمن بعيد وانا سني 50 عاما وعلي مدارهم نشاهد صراع الثأر بين عائلتي وبين عائلة نجع الشيخ ،؛ مشيرا إلي انه عندما تم عرض الصلح عليه هو وعائلتة لم يصدق لان الثأر ممتد منذ اكثر 47 سنة .

وأضاف حاتم صبري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن الخلاف استمر لهذه المدة لأنه لم يقدم احد لإنهاء الخلاف والثأر بين العائلتين ، مؤكدا أن عائلته توفي منها 25 فردا وبالإضافة إلي الخسائر المادية والعائلة الأخرى خسرت مثلنا أيضا .



من جانبه أوضح محمود مجاهد من كبار عائلة " العرب " بقنا ، أن هذه القضية كلفتنا صراعات كثيرة وبحور من الدعم وبالتالي عندما جاء الينا النائب أسامة الهواري لأنهاء الثأر وأنهاء الخلاف بين العائلتين اصطفينا خلفة لأنها هذا الثأر والعيش في سلام .