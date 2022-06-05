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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أستراليا تتهم الصين باعتراض طائرة استطلاع تابعة لها بشكل خطير

صدى البلد

اعترضت طائرة مقاتلة صينية طائرة استطلاع عسكرية أسترالية بشكل خطير في منطقة بحر الصين الجنوبي في مايو، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأسترالية، اليوم الأحد.

وحسب "رويترز"، اعترضت طائرة استطلاع بحرية تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية من طراز P-8 من قبل مقاتلة صينية من طراز J-16 خلال "نشاط مراقبة بحري روتيني" في المجال الجوي الدولي في المنطقة في 26 مايو، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في بيان.

وأضافت أن "الاعتراض أسفر عن مناورة خطيرة شكلت تهديدا لسلامة طائرة بي-8 وطاقمها".

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز للصحفيين في بيرث إن حكومته أعربت للصين عن قلقها "من خلال القنوات المناسبة".

ولم ترد السفارة الصينية في أستراليا على الفور على طلب للتعليق.

وقال وزير الدفاع ريتشارد مارلز إن الطائرة الصينية حلقت بالقرب من طائرة سلاح الجو الملكي الأسترالي وأطلقت "حزمة من القشرة" تحتوي على قطع صغيرة من الألومنيوم تم تناولها في محرك الطائرة الأسترالية.

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وقال مارلز لتلفزيون "إيه بي سي" إنه "من الواضح تماما أن هذا أمر خطير للغاية".

وانضمت أستراليا في السابق إلى الولايات المتحدة في القول إن مطالبات الصين حول الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي لا تمتثل للقانون الدولي.

وقالت وزارة الدفاع إنها قامت على مدى عقود بمراقبة بحرية في المنطقة و"تفعل ذلك وفقا للقانون الدولي وتمارس الحق في حرية الملاحة والتحليق في المياه والمجال الجوي الدوليين".

وتوترت العلاقات بين أستراليا والصين، وهما شريكان تجاريان رئيسيان، في الآونة الأخيرة بسبب النفوذ الصيني المتزايد في المحيط الهادئ بعد أن سعت الصين إلى إبرام اتفاق أمني إقليمي مع دول جزر المحيط الهادئ.

وفي مايو أيضا تم تعقب سفينة استخبارات صينية قبالة الساحل الغربي لأستراليا على بعد 50 ميلا بحريا من منشأة دفاعية حساسة تستخدمها غواصات استرالية وأمريكية وحليفة.

وفي فبراير تبادلت الصين وأستراليا انتقادات لاذعة بشأن حادث قالت فيه استراليا إن إحدى طائراتها التابعة للدوريات البحرية رصدت ليزر موجها نحوها من سفينة تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي.

استراليا الصين طائرة استطلاع بحر الصين طائرة بي-8

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