إجراءات سريعة.. ميزة سرية في واتساب على هواتف الآيفون

يتضمن هاتفك الآيفون ميزة سرية لتطبيق واتساب تسمى "إجراءات سريعة"، تعمل على الشاشة الرئيسية للجهاز، وقد تجدها في بعض إصدارات أندرويد الأخرى.

في هذه الميزة، كل ما عليك هو الضغط لفترة طويلة على أيقونة تطريق واتس اب لفتح قائمة مخفية تتضمن عدة خيارات.

قد لا تعمل الميزة مع جميع التطبيقات، لكن العديد منها يدعمها، وأحد هذه التطبيقات هو WhatsApp.

إذا ضغطت لفترة طويلة على WhatsApp، فستجد أن العديد من الخيارات تظهر فجأة.

الثلاثة الأولى هي خيارات Apple القياسية: إزالة التطبيق ومشاركة التطبيق وتحرير الشاشة الرئيسية.

لكن الميزات الأربعة السفلية هي ميزات خاصة بـ WhatsApp، ففي أعلى القائمة يظهر رمز الاستجابة السريعة الخاص بك.

سيؤدي هذا تلقائيًا إلى سحب رمز الاستجابة السريعة لـ WhatsApp حتى تتمكن من مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بك بسرعة مع شخص آخر.

يكون مفيدًا إذا قابلت شخصًا ما لفترة وجيزة وترغب في تبادل المعلومات، حيث يمكنهم ببساطة مسح الرمز ضوئيًا باستخدام كاميرا iPhone الخاصة بهم لإضافتك.

الخيار الثاني في القائمة هو الكاميرا

إنه خيار تشغيل سريع للكاميرا، لذا يمكنك التقاط لحظة رائعة مباشرة في WhatsApp لمشاركتها مع الأصدقاء أو العائلة.

ثالثًا في القائمة هي الدردشة الجديدة، وهي طريقة سهلة لإرسال رسالة بسرعة إلى جهة اتصال.

وأخيرًا هنالك كلمة بحث

يتيح لك ذلك البحث في التطبيق ومحادثاتك للعثور على جزء أساسي من المعلومات.

يمكن أن يوفر لك فتح هذه القائمة المخفية واستخدامها بانتظام الكثير من الوقت.