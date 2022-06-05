الرئيس السيسى: كل القدرات المصرية متاحة لأشقائنا في أفريقيا

انطلقت اليوم الأحد 5 يونيو، فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانعقد المعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

وألقى الرئيس السيسي كلمة جامعة، تحدث خلالها في كل ما يخص مصر ودول القارة الإفريقية، ونشر موقع صدى البلد عدد من التصريحات جاء أبرزها:

الرئيس السيسي يعلن توفير 30 مليون جرعة لقاح كورونا للأشقاء في إفريقيا

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن توفير 30 مليون جرعة لقاح كورونا لأشقائنا في الدول الأفريقية، متابعا: أرجوا تنسيق الأمر مع الاتحاد الأفريقي.

الرئيس السيسى يوجه التحية لمكتشف فيروس سى

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى وعبر عن تقديره وشكره لكافة منظمي المؤتمر الطبي الأفريقي الأول قائلا: " أرحب بالمشاركين وكل الجهد المبذول حتى الآن لإخراج المؤتمر بالشكل الرائع ده ".

الرئيس السيسي : لا يوجد تحدي لا يلين أمام إرادة حقيقية لتجاوزه | فيديو



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن حل المسألة الطبية في مصر لم يكن سهلا في ظل قلة الموارد ، موضحا أن الحل الوحيد الذي كان أمام الدولة المصرية هو إيجاد أفكار .

كلام مش سياسي.. السيسى: كل القدرات المصرية متاحة لأشقائنا في أفريقيا



قال الرئيس السيسى، إن أفريقيا سوق واعدة، وبالتالى المستقبل لأفريقيا.. ويمكن الناس متشوفش دا.. أفريقيا 65 % من سكانها شبهنا، لسه فى فرصة"، وأسجل باسمي واسم كل المصريين كل الاحترام والتقدير لمكتشف فيروس سى وكل الشركات التي ساهمت في إنتاج العلاج.

الرئيس السيسي: الحمد لله أنه خلاني أعيش وأشوف علاج لفيروس سي



أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره وشكره لكافة منظمي المؤتمر قائلا: “أرحب بالمشاركين وكل التحية للجهد المبذول حتى الآن لإخراج المؤتمر بالشكل الرائع ده”.

الرئيس السيسي: الاستقرار الخطوة الأولى لتحقيق التنمية.. فيديو



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أول خطوة في تحقيق التنمية هو الاستقرار، والأمن، منوها: "إن مع انعدام الاستقرار تكون فرص النجاح محدودة جدا".

الرئيس السيسي: نمتلك تجربة بكل قطاع وسنستمر في العمل حتى نتغلب على التحديات



قال الرئيس السيسي، إننا كنا بحاجة إلى إضافة أسرة بحوالى 2 ونص مليون دولار للصحة، ومع ذلك لم نخف من الموارد المحدودة، وسنستمر فى العمل حتى نتغلب التحديات.

السيسى: إفريقيا سوق واعدة وعدد سكانها خلال 30 عاما سيصل 2.5 مليار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم التحدث مع شركات الأدوية الأمريكية بشأن المساهمة فى توفير العلاج بتكلفة مالية نستطيع من خلالها بالإنفاق على ملايين من المصابين فى مصر وعلى الرغم من أن الأدوية فى ذلك الوقت ب 10 آلاف دولار ولكننا حصلنا عليها بتكلفة أقل من ذلك مقدما الشكر لهم على هذا الأمر .

الرئيس السيسي: مصر من أوائل الدول التي تعظم الاستفادة من معالجة المياه



تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن حصة مصر من المياه، قائلا: " حصتنا من المياه 55 مليار متر مكعب، ولم تتغير على مدار السنين، وحتى الآن، متابعا: "هل إحنا دخلنا في صراع مع الاشقاء لزيادة الحصة؟ لا".