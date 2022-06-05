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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لـ3 متهمين والمشدد لـ10 آخرين في قضية اللجان النوعية بـ حلوان

مطرقة
مطرقة

قضت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بحكمها على 22 متهما من عناصر تنظيم الإخوان، في القضية رقم 840  لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ "اللجان النوعية بحلوان".

وعاقبت المحكمة كلا من عبدالرحيم الصاوي، وعمر عباس، وعبدالرحمن أبو طالب بالسجن المؤبد عما أسند اليهم.

وعاقبت كلا من عمرو شريف، بالسجن المشدد 15 عاما، والمتهمين ياسر محمد، وهاني حسني، ومحمد رمضان، ومصطفى جمال، وفرج رمضان، ويوسف مهدي، وعبدالرحمن موسى، وكامل سمير، وميساء السيد، وعبدالسلام إبراهيم بالسجن المشدد 10 سنوات.

كما عاقبت كلا من الحدث سيان مجدي محمد وعبدالرحمن إسماعيل وإسلام عنتر بالسجن 5 سنوات، وإلزام المحكوم عليهم عدا الثاني والرابع عشر والسابع عشر بالمصاريف.

وقضت المحكمة ببراءة كلا من مصطفى أحمد، وسالم صلاح، وعبدالله شحاتة، ويوسف إبراهيم، ورضا محمد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وطارق درة، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة، وأمانة سر شنودة فوزي.

كانت النيابة العامة اتهمت 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840  لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها علي أثر فض إعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف وإحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

الدائرة الأولى جنايات أمن الدولة العليا مجمع محاكم طرة حمد شيرين فهمي تنظيم الإخوان

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