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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق السلام بالخانكة

تصادم
تصادم

شهد طريق الخانكة - السلام بمحافظة القليوبية إصابة شخصين إثر اختلال عجلة القيادة بسيارة ملاكى تم نقل المصابين لمستشفي السلام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغاً يفيد إصابة شخصين على طريق الخانكة - السلام دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة بقيادة المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة.

وبالمعاينة والفحص تبين اختلال عجلة القيادة بسيارة ملاكى وإصابة "م.ي" 19 سنة، وآخر، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الخانكة أمن القليوبية مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية محافظة القليوبية

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