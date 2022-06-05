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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية ، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيق لقيامه للإتجار بالمواد المخدرة بعد ضبطه وبحوزته 127 كيس بلاستيك لمخد الشادو المخدر ، كما امرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم، للإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.

عقب استصدار إذن من النيابة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقليوبية، من ضبط كلا من "م ول"، 25 سنة، عاطل، و"أ ن م"، 27 سنة، عاطل، و"ع م ف"، 21 سنة، عاطل، جميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهم "127 كيس بلاستيك لمخدر الشادو، وسلاح أبيض "كتر"، ومبلغ مالى، وميزان حساس، و3 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مكافحة المخدرات جهات التحقيق تشكيل عصابى أمن القليوبية

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