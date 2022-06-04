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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات للمتهم بالتعدى على طفلة بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي بالسجن لمدة 3 سنوات لـ فنى تكييف سيارات، لاتهامه وآخرين صدرت أحكام من قبل بحقهم تعدوا على طفلة بغير قوة وذلك حال كونها لم تبلغ الـ 18 من عمرها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10398 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهم الأول "م م ع"، 22 سنة، عامل، سبق الحكم عليه بالواقعة من قبل، تعدى على الطفلة "ن ج م"، وذلك بغير قوة حال كونها لم تبلغ الـ 18 من عمرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمة الثانية، "ن س إ" ربة منزل صدر حكم سابق بحقها، اشتركت هي والمتهم الثالث "م أ إ"، فنى تكييف سيارات، على مساعدة المتهم الأول بأن أعدا له المكان اللازم لإرتكاب جريمته فسهلا له بذلك إتمام جريمته والتعدى على المجنى عليها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

شبرا الخيمة محافظة القليوبية سنة 2021 محكمة جنايات تحقيقات

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