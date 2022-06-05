التضامن الاجتماعي توضح أهداف مبادرة جوازها قبل 18 بيضيع حقوقها

تحدثت دكتورة آمال زكي، مستشار برنامج وعي بوزارة التضامن الاجتماعي، عن مبادرة "جوازها قبل ١٨ بيضيع حقوقها"، قائلة: المبادرة تستهدف منع زواج الأطفال قبل ١٨ عام، موضحة أن العادات والتقاليد الخاصة بزواج الفتيات مبكرا أحد أسباب زواج القاصرات.

أضافت "آمال زكي" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة دي إم سي، أن الزواج قبل إتمام الفتاة ١٨ عام له أضرار كثيرة، أبرزها أن الزواج لن يكون موثق، وبالتالى ذلك يتسبب في ضياع حقوقها.

أوضحت أن الزواج المبكر يؤثر على صحة المرأة، لكونها مازالت طفلة، متابعة: القانون سيعمل على ردع هذا الزواج بشكل كبير وموسع.

واسترسلت: نعمل على منع حدوث زواج الأطفال بكافة الأشكال ، وفي حالة زواج أسرة ابنتها قبل ١٨ عام سيتم منع مساعدة مبادرة تكافل وكرامة عنهم.