لتعويض حظر روسيا.. الولايات المتحدة تسمح بتصدير نفط فنزويلا إلى أوروبا

سمحت الولايات المتحدة لشركات طاقة أوروبية باستئناف تصدير النفط من فنزويلا إلى أوروبا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، وهي خطوة تسهم في تعزيز إمدادات النفط لدول الاتحاد الأوروبي التي فرضت حظراً جزئياً على نفط روسيا.

وبحسب وكالة رويترز فقد قال خمسة أشخاص مطلعين على الأمر، إن شركة إيني الإيطالية وشركة ريبسول الإسبانية قد تبدآن في شحن النفط الفنزويلي إلى أوروبا في أقرب وقت الشهر المقبل لتعويض الخام الروسي. وذلك بعد بدء الولايات المتحدة في تخفيف العقوبات على صادرات النفط من فنزويلا والتي استمرت لنحو عامين.

قال أحد الأشخاص إنه من المتوقع أن تحصل "إيني" و"ريبسول" على النفط بكميات ليست كبيرة، وسيكون تأثيرها محدوداً على أسعار النفط. لكن الضوء الأخضر لواشنطن لاستئناف تدفقات النفط الفنزويلي المجمدة منذ فترة طويلة إلى أوروبا يمكن أن يوفر دفعة رمزية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

خفض الاعتماد على روسيا

وقالت المصادر إن وزارة الخارجية الأمريكية أعطت الإذن للشركتين باستئناف الشحنات في رسالة. تأمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يساعد الخام الفنزويلي أوروبا على خفض الاعتماد على روسيا وإعادة توجيه بعض شحنات فنزويلا من الصين. قال شخصان لرويترز إن إقناع مادورو باستئناف المحادثات السياسية مع المعارضة الفنزويلية هدف آخر.

قالت المصادر، إن شركتي الطاقة الأوروبيتين ، اللتين لديهما مشاريع مشتركة مع شركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة ، يمكن أن تسدد قيمة شحنات الخام من الديون غير المدفوعة وتوزيعات الأرباح المتأخرة لدى الشركة الفنزويلية.

وقال أحد الأشخاص إن الشرط الرئيسي لبدء التصدير هو أن النفط المستلم "يجب أن يذهب إلى أوروبا ولا يمكن إعادة بيعه في مكان آخر".

قال الشخص نفسه، إن واشنطن تعتقد أن شركة النفط الفنزويلية لن تستفيد مالياً من هذه المعاملات الخالية من النقد، على عكس مبيعات النفط الحالية للصين.