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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان النواب توصي بتشريع لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة

عماد سعد حمودة
عماد سعد حمودة

أوصت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، بتشريع لتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة، جاء ذلك بعد اقتراح النائب محمد الحصى، عضو اللجنة.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، إن مجالس أمناء المدن الجديدة، خاضع لقرار وزاري، ومن ثم التشريع هو الذي سيكون منوط به التحرك فى إطار يحقق المصلحة العامة وفقا لضوابط وآليات محددة، متابعا:" النائب محمد الحصى أصاب كبد الموضوع".

الجدير بالذكر أن مجالس الأمناء تختص بوضع خطة للميزانية المخصصة لمجالس الأمناء وتحديد أوجه الصرف والإشراف على التنفيذ فيما يتعلق ببنود هذه الميزانية على أن يتم اعتمادها من السلطة المختصة، ودراسة النظم واللوائح التى تحكم العمل بالوحدات والأنشطة الخدمية بالمدينة مع ممثلى الوزارات المعنية بالمجلس واقتراح تطويرها بما يضمن رفع كفاءة العمل بهذه وتقديم خدمات متميزة لسكان المدينة.

المدن الجديدة الوزارات النواب عماد سعد حمودة مجالس الامناء

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