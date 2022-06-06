أخبار التوك شو.. أسامة ربيع: متوقع تحقيق 7 مليارات دولار هذا العام من قناة السويس.. والآثار المستردة: لن نترك أي قطعة خرجت من مصر بطريقة غير شرعية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد أبرزها في التقرير التالي:"

تكريم محمد صلاح قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن نجم المنتخب المصري سيتم تكريمه قبل بدء مباراة مصر وغينيا.

هشام توفيق :وزارة قطاع الأعمال هدفها التنمية والإنقاذ وليس التصفية..فيديو

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ؛ إنه عند تاريخ توليه مهام الوزارة كانت تضم 8 شركات قابضة و120 شركة تابعة ؛ مضيفا أن الشركات التابعة تملكها الوزارة بالكامل وبعض هذه الشركات عملت مع300 شركات مشتركة سواء مع جهات حكومية أو مع أفراد وبنوك .

بيحضنوا بعض ومحدش بيعلق| انفعال عروس كفر الدوار على الهواء .. فيديو

أكدت أمنية طارق، عروس كفر الدوار، أنها لم تكن تخطط للكلام الذي قالته خلال توقيع عقد زواجها، قائلة: "كنت عايزة افرح جوزي بكلمتين وحبيت افرحه بطريقتي وتفاجأت بهجوم الناس ومعملتش تصرف غلط ومش عارفه في ايه وأهلي وجوزي متبهدلين من التعليقات السلبية على السوشيال ميديا".

حسام عبدالغفار: ملف الصحة شهد تطورًا غير مسبوق في 8 سنوات |فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن حجم انجاز غير مسبوق تم في ملف الصحة خلال الـ 8 سنوات الماضية، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تشيد بالتجربة المصرية في ملف الصحة.

فرحة أحمد موسى بهدف مصطفى محمد في مرمى غينيا.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، علي هدف مصطفي محمد في مباراة مصر وغنينا ضمن تصفيات الأمم الأفريقية، قائلا "في الدقيقة 84 الهدف أخيرا".

بسبب عروس كفر الشيخ.. عمرو أديب: السوشيال ميديا حمام كبير

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا، على مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا، مؤكدا أن هناك حالة من التنمر كبيرة على السوشيال ميديا.

وزير العدل: اللجنة المختصة بوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية ستستمع لكافة الجهات

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن كل المقترحات الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية سواء من المجلس القومي للمرأة أو من غير القومي للمرأة أو من الأفراد ستوضع أمام اللجنة وسوف تبحث هذه المقترحات.

القومي للكبد: 100 مليون صحة أكبر مبادرة طبية في تاريخ الإنسانية.. فيديو

قال الدكتور محمد عز العرب مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد ؛ إن مصر دولة رائدة في أفريقيا ولها إنجاز غير مسبوق لمكافحة العديد من الأمراض وأهمها فيروس سي و بالنظر إلى مجهودات الدولة بهذا الشأن نجد ملحمة للقضاء عليه لأن مصر كانت الدولة الأولى في العالم في معدل الإصابات بهذا الفيروس .

الآثار المستردة: لن نترك أي قطعة خرجت من مصر بطريقة غير شرعية

قال شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إنهم يتابعون بدقة كل التفاصيل الخاصة بسرقة بعض الآثار المصرية المتهم فيها رئيس متحف اللوفر.

أسامة ربيع: متوقع تحقيق 7 مليارات دولار هذا العام من قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس شهدت عبور 900 ألف سفينة بعائد 131 مليار دولار في 47 سنة.