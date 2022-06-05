وزير العدل: اللجنة المختصة بوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية ستستمع لكافة الجهات

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن كل المقترحات الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية سواء من المجلس القومي للمرأة أو من غير القومي للمرأة أو من الأفراد ستوضع أمام اللجنة وسوف تبحث هذه المقترحات.



وأوضح وزير العدل خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ”ON": الأمر الثاني أن الاستحقاق الدستوري بعرض أي مشروع قانون أمام الجهات المعنية واجب النفاذ.ط

وعن دور الأزهر الشريف قال وزير العدل من ضمن تلك الجهات التي سيتطلع رأيها وكل ما نص عليه الدستور من جهات يؤخذ رأيها في أي مشروع قانون سيتم أخذ رأيها في الأمر.

وفقاً للدستور

وشدد المستشار عمر مروان أن اللجنة سوف تستمع لكافة أراء الجهات المعنية وفقاً للدستور لكن ليس إلزاما عليها أن تأخذ بهذا الرأي أو ذاك.

وأوضح وزير العدل أن اللجنة القضائية ستضع مشروع للقانون يليق بمصر ومكانتها وسوف يتم طرح المشروع للحوار المجتمعي قبل إرساله إلى مجلس النواب.